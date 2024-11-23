عاجل - تأجيل جنازة الفنان محمد رحيم

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان تامر حسني عن تأجيل جنازة المطرب والملحن محمد رحيم، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت. وأوضح تامر حسني عبر خاصية "الستورى" على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام أن الصلاة على الراحل لن تُقام اليوم، وأن موعدها الجديد سيتم الإعلان عنه قريبًا من قِبَل شقيقه طاهر رحيم.

رسائل الحزن من الوسط الفني



أثارت وفاة الفنان محمد رحيم حزنًا كبيرًا بين محبيه وزملائه في الوسط الفني. ونعته الشاعرة نور عبد الله عبر صفحتها على فيسبوك قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم خير الدعاء للمبدع العزيز الأخ المحترم الملحن الكبير محمد رحيم. ربنا يسعده في الجنة ويرزق أهله الصبر والثبات". وجاءت كلماتها معبرة عن مدى الحب والاحترام الذي حظي به الراحل.

مسيرة فنية مميزة



محمد رحيم كان من أبرز الملحنين والمطربين الذين تركوا بصمة واضحة في مجال الموسيقى. قدم أعمالًا مميزة عبر مشواره الفني، كان آخرها أغنيته الجديدة "بنت اللذينة". الأغنية كانت من كلماته وألحانه وتوزيعه، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب من إخراج آسر محمود. وقد استوحى رحيم مقدمة الأغنية من رائعة الكينج محمد منير "الليلة يا سمرا"، ليعبر عن تأثره بفن منير وأصالته التي تربى عليها جيل كامل.

أثر الأغنية الأخيرة



في أغنيته الأخيرة، قدم رحيم تحية خاصة للكينج محمد منير، وكتب: "شكرًا للكينج محمد منير والموسيقار الراحل أحمد منير على تتر الأغنية". تعبيرًا عن احترامه الكبير لهذين الرمزين الفنيين، جاءت الأغنية كمزيج من الأصالة والحداثة، مستوحية ذكريات الحب والرومانسية التي عاشها جيل الشباب على أغاني الكينج.

تأجيل الجنازة وتضامن الجمهور



مع الإعلان عن تأجيل الجنازة، أبدى جمهور محمد رحيم وتامر حسني تضامنهم الكامل مع أسرة الراحل، مقدمين التعازي والدعاء له بالرحمة والمغفرة. حالة من الحزن خيمت على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر المعجبون عن فقدان أحد أبرز المبدعين الذين أضافوا إلى الأغنية المصرية الكثير من الإبداع والتميز.

الراحل في سطور



رحيل محمد رحيم يشكل خسارة كبيرة للساحة الفنية، حيث عُرف بإبداعاته الموسيقية المميزة، وشهدت مسيرته تعاونات ناجحة مع كبار الفنانين. سيظل اسمه محفورًا في ذاكرة محبيه، وستبقى أعماله خالدة كإرث فني يضيف الكثير للموسيقى المصرية.



