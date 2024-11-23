نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يعلن تأجيل موعد عزاء الملحن محمد رحيم.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان تامر حسني، عن تأجيل موعد جنازة الملحن محمد رحيم، الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، والتي كان من المقرر إقامتها عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة في الشيخ زايد، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث كتب "حسني" عبر خاصية الاستوري: "تم تأجيل صلاة جنازة الفنان محمد رحيم، صلاة الجنازة ليست اليوم وسيعلن عن موعدها أخوه الأستاذ طاهر رحيم".

وفاة محمد رحيم

أعلن الشاعر والموزع عمرو الخضري نبأ وفاة رحيم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كتب "الخضري": "لا حول ولا قوة إلا بالله وفاة الملحن الكبير محمد رحيم الله يرحمه ويغفر له".



آخر أعمال محمد رحيم

والجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد رحيم أغنية بنت اللذينة، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.