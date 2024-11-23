نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد جمال ناعيًا محمد رحيم: "حزين جدًا على فراقك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان أحمد جمال على نعي الملحن محمد رحيم، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من ساعات اليوم السبت الموافق 24 نوفمبر، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر "جمال" صورة للراحل، وعلق عليه قائلًا:”ياحبيبي يا رحيم ربنا يرحمك ويغفرلك يا أطيب قلب خبر صعب أنا حزين جدًا على فراقك".

منشور أحمد جمال

موعد ومكان جنازة محمد رحيم

وكان تامر حسني، قد حرص أيضًا على نعي محمد رحيم من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" حيث كتب:"رحل اليوم صاحب أعظم موهبة موسيقية في التلحين في أواخر 25 سنة، الموسيقار محمد رحيم نسألكم الدعاء له بالرحمة والفاتحة صلاة الجنازة على المغفور له بإذن الله صديقي وأخي محمد رحيم عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة الشيخ زايد، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ثم أعاد تامر حسني نشر تغريدة لها نفى خلالها إقامة العزاء اليوم مؤكدًا أن شقيقه طاهر هو من سيعلن عن موعد الجنازة.

آخر أعمال محمد رحيم

والجدير بالذكر ان آخر أعمال محمد رحيم أغنية بنت اللذينة، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.