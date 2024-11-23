وزير الثقافة يشهد ختام الدورة الخامسة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي ...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 نوفمبر 2024 09:32 صباحاً - "العام الجديد الذي لم يأت" يفوز بجائزة الهرم الذهبي و"أبو زعبل 80"و"دخل الربيع يضحك" يحصدان عدد من الجوائز

شهد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، والتي أقيمت في الفترة من 13 حتى 22 نوفمبر حيث أُقيم حفل الختام بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وشارك فيه عدد من فناني وصناع السينما المحلية والدولية.

حيث قام وزير الثقافة بتكريم الفائزين بجوائز المسابقات الرسمية للمهرجان، وجاءت قائمة الجوائز كالآتي:-

جائزة الهرم الذهبي لأحسن فيلم فاز بها فيلم، العام الجديد الذي لم يأت أبدا، إخراج بوجدان موريشانو، إنتاج بوجدان موريشانو، رومانيا.

وذهبت جائزة الهرم الفضي– جائزة لجنة التحكيم الخاصة وتمنح لأحسن مخرج إلى المخرجة، ناتاليا نزاروفا،عن فيلم طوابع بريد، روسيا.

وجائزة الهرم البرونزى لأفضل عمل أول أو ثان وتمنح للمخرج، فاز بها المخرج بيدرو فريري، عن فيلمه، مالو، البرازيل.

وفاز بجائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو، فيلم، فيتوريا، المخرج أليساندرو كاسيجولي، كيسي كوفمان، سيناريو أليساندرو كاسيجولي، كيسي كوفمان، إيطاليا.

وفاز بجائزة أحسن ممثل، الممثل ليي كانج شنج ، عن دوره فى فيلم، قصر الشمس الزرقاء، إخراج: كونستانس تسانغ: الولايات المتحدة الأمريكية.

وحصل على جائزة أحسن ممثل: ماكسيم ستويانوف، عن دوره فى فيلم: طوابع بريد، إخراج: ناتاليا نزاروفا : روسيا.

وفاز بجائزة أحسن ممثلة : ألينا خويفانوفا، عن دورها في فيلم: طوابع بريد، إخراج: ناتاليا نزاروفا: روسيا، والممثلة : يارا دي نوفايس ، عن دورها فى فيلم: مالو، إخراج: بيدرو فريري: البرازيل.

وحصل على جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني: المخرج : نجمى سنجاك، عن فيلمه: آيشا: تركيا، والمخرجة : نهى عادل، عن فيلمها: دخل الربيع يضحك: مصر.

وجائزة لجنة تحكيم النقاد الدولية (فيبرسى): فذهبت لفيلم: دخل الربيع يضحك، إخراج: نهى عادل: مصر.

أما جائزة سعد الدين وهبه لأحسن فيلم عربي، وتمنح للمنتج، فذهبت للمنتجتين: كارول منصور، منى خالدي، عن فيلم: حالة عشق، إخراج: كارول منصور، منى خالدي: فلسطين، الأردن، لبنان، المملكة المتحدة، الكويت.

فيا حصلت على جائزة صلاح أبو سيف لأحسن مخرج، المخرجة: نهى عادل، عن فيلم: دخل الربيع يضحك: مصر.

وجاءت جائزة يوسف شريف رزق الله لأحسن سيناريو، فذهبت لسيناريو: لؤي خريش– فيصل شعيب، عن فيلم: أرزة، إخراج: ميرا شعيب : لبنان، مصر، المملكة العربية السعودية.

وحصل على جائزة أحسن ممثل، الممثل: محمد خوي، عن فيلم: المرجا الزرقا، إخراج: داوود أولاد السيد: المغرب.

وجائزة أحسن ممثلة، فحصدتها الممثلة: دايموند عبود، عن فيلم: أرزة، إخراج: ميرا شعيب : لبنان، مصر، المملكة العربية السعودية.

كما حصلت على تنويه خاص، الممثلة: رحاب عنان ، عن فيلم: دخل الربيع يضحك، إخراج: نهى عادل : مصر.

كما منحت جائزة شادى عبد السلام لأحسن فيلم، للمخرج : أجاث ريدينجر، عن فيلم: ألماس خام: فرنسا.

وحصل على جائزة فتحى فرج جائزة لجنة التحكيم الخاصة ، فيلم: سيمون الجبل، المخرج: فيديريكو لويس: الأرجنتين.

وحصل على تنويه خاص، فيلم: أبو زعبل 89 ، المخرج: بسام مرتضى: مصر - ألمانيا.

وذهبت جائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير تمنح للمخرج، للمخرج : كاي شويه، هونج جييشي، عن فيلم: ديفيد: الصين.

وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة، لفيلم: انصراف، المخرجة: جواهر العامري: المملكة العربية السعودية، مصر.

وتنويه خاص، لفيلم: الأم والدب، المخرجة: ياسمينا الكمالي: مصر.

أما جائزة أفضل فيلم أفريقي طويل، فحصل عليها فيلم: داهومي، المخرج: ماتي ديوب: فرنسا، السنغال، بنين.

وجائزة لجنة التحكيم الخاصة، فحصل عليها، فيلم: أبو زعبل 89، المخرج: بسام مرتضى : مصر -ألمانيا.

أما جائزة منظمة ترويج السينما الآسيوية NETPAC لأفضل فيلم آسيوى طويل سواء كان عملا أول أو ثان، فذهبت لفيلم تاريخ موجز لعائلة، إخراج لين جيانجي: الصين، فرنسا، الدنمارك، قطر.

وجاءت جوائز اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، لأفضل فيلم فلسطيني، حيث ذهبت الجائزة الأولى للفيلم الفلسطيني، أحلام كيلو متر مربع، إخراج قسام صبيح، والجائزة الثانية حصدها فيلم حالة عشق، إخراج كارول منصور- منى خالدي، بتعاون دول: فلسطين- الأردن- لبنان- المملكة المتحدة- الكويت، فيما ذهبت الجائزة الثالثة لفيلم: أحلام عابرة، إخراج رشيد مشهراوي، بتعاون دول: فلسطين- السويد- المملكة العربية السعودية- فرنسا، كما حصل بها على شهادة تقدير، كل من: الدكتور: غسان أبو ستة، الطبيب الجراح بمستشفى الشفا والعودة بغزة، المخرج الفلسطيني: رشيد مشهراوي، وفيلم: سن الغزال، إخراج: سيف حمّاش.

اما جائزة شركة مصر العالمية (يوسف شاهين)، لأفضل ثلاثة أفلام ضمن سلسلة الأفلام الفلسطينية "المسافة صفر": فذهبت لأفلام: جلد ناعم، إخراج: خميس مشهراوي، وفيلم: خارج التغطية، إخراج: محمد الشريف، وفيلم: يوم دراسي، إخراج: أحمد الدنف.

كما حصل على جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل في المهرجان، فيلم: أبو زعبل 89، المخرج: بسام مرتضى: مصر - ألمانيا، وفيلم: حالة عشق، إخراج: كارول منصور - منى خالدي: فلسطين، الأردن، لبنان، المملكة المتحدة، الكويت.

وكانت الدورة الـ 45 من المهرجان قد شهدت عرض ما يقرب من 190 فيلمًا من 72 دولة، وشملت الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.