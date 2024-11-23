نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاته.. محمد رحيم يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان محمد رحيم تريند مؤشر البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك بعدما أعلن الشاعر والموزع عمرو الخضري نبأ وفاة رحيم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



حيث كتب "الخضري": "لا حول ولا قوة إلا بالله وفاة الملحن الكبير محمد رحيم الله يرحمه ويغفر له".

موعد ومكان جنازة محمد رحيم

وأعلن تامر حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عن موعد ومكان جنازة الموسيقار محمد رحيم.

وكتب:"رحل اليوم صاحب أعظم موهبة موسيقية في التلحين في أواخر 25 سنة، الموسيقار محمد رحيم نسألكم الدعاء له بالرحمة والفاتحة صلاة الجنازة على المغفور له بإذن الله صديقي وأخي محمد رحيم عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة الشيخ زايد، إنا لله وإنا إليه راجعون".

آخر أعمال محمد رحيم

والجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد رحيم أغنية “بنت اللذينة”، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.