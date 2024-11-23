لهذا السبب.. مي عز الدين تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة مي عز الدين ترين مؤشر البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إعلان خبر وفاة والدتها، بعد صراع طويل مع المرض، حيث نقلت إلى إحدى المستشفيات في الفترة الأخيرة بسبب تدهور حالتها الصحية.



مي عز الدين ووالدتها

وأعلنت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن وفاة والدة الفنانة مي عز الدين بعد صراع طويل مع المرض.

صراع والدة مي عز الدين مع المرض

وكشفت الفنانة مي عز الدين في وقت سابق عن معاناة والدتها من وعكة صحية شديدة، وطلبت من متابعيها الدعاء لها بالشفاء العاجل،وأكدت أن حالتها الصحية كانت في تراجع خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن والدتها بدأت في إجراء جلسات غسيل كلى.