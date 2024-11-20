القاهرة - محمد ابراهيم - حقق فيلم "الهوي سلطان" بطولة منة شلبي وأحمد داود نجاحا كبيرا بعدما تجاوزت إيراداته حاجز الـ 40 مليون جنيها في 15 يوما من عرضه.

هشام ماجد يوجه رسالة لأبطال فيلم الهوى سلطان

ووجه الفنان هشام ماجد عبر حسابه علي موقع انستجرام لأبطال فيلم الهوى سلطان رسالة، قائلا: «فيلم كل حاجة فيه حلوة، مبروك لصحابي الجامدين».

أبطال فيلم الهوى سلطان

يضم فيلم الهوى سلطان، في بطولته عدد من نجوم الفن المصري أبرزهم: «منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي»، والفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة سي سينما لـ أحمد فهمي وهاني نجيب

أحداث فيلم الهوى سلطان

وتدور قصة فيلم الهوى سلطان في إطار رومانسي اجتماعي لايت، حول شاب وشابة تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، وكيف أنها تتحول بسبب الهوى إلى علاقة حب بين «سارة»، التي تعمل في مصلحة حكومية، و«علي»، شاب محب للحياة والحب بشكل عام.

أحدث أعمال هشام ماجد

ومن ناحية اخري، يشارك هشام ماجد في رمضان 2025 بالجزء الثاني من مسلسل أشغال شقة، الذي يشاركه في بطولته كلا من: أسماء جلال، شيرين، مصطفى غريب، سلوى محمد علي، حازم إيهاب، محمد محمود، إنتصار، إيمان السيد، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف كلًا من خالد دياب وشيرين دياب، والإخراج لـ خالد دياب.

اخر اعمال هشام ماجد

وكان اخر اعمال هشام ماجد هو فيلم إكس مراتي، ويشاركه البطولة: محمد ممدوح، أمينة خليل، بجانب عدد من ضيوف الشرف، وهو فكرة وإخراج معتز التوني، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، والفيلم برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، تدور قصته في إطار اجتماعي كوميدي، يظهر هشام ماجد خلاله بشخصية دكتور نفسي ومتزوج من أمينة خليل ويقع في العديد من المواقف الاجتماعية الكوميدية.

كما شارك في مسرحية على وضع الطيران، الذي تدور احداثها في إطار اجتماعي كوميدي، حول طائرة ركاب عادية تتجه من القاهرة إلى إسطنبول وتحمل على متنها شخصيات مختلفة، حيث يسافر كل شخص منهم لسبب مختلف عن الآخر وتكون الرحلة طبيعية، قبل أن يظهر خاطف للطائرة من بين الركاب، ويمرون سويًا بأزمات ومواقف كوميدية عديدة.