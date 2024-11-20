نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب الارتباط.. أمير المصري يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان أمير المصري محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما انتشر خلال الأيام الماضية، شائعات عن ارتباط أمير المصري وأسماء جلال.

سبب تصدر أمير المصري وأسماء جلال التريند

وتداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو يجمع أمير المصري وأسماء جلال في أحد حفلات الفنان عمرو دياب على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي مؤخرا.

سبب شائعة ارتباط أمير المصري وأسماء جلال

وظهر الثنائي في حالة تناغم كبير ورقص على الأغاني، والذي لم يكن الظهور الأول لهما، وايضا ظهورهما معًا في أداء مناسك العمرة، بالإضافة إلى التقاطهما عدة صورة في نفس المكان ونشرها عبر صفحاتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

أحدث أعمال أمير المصري

ومن ناحية اخري، انتهى أمير المصرى من تصوير فيلمه الجديد Giant، والذى يجسد من خلاله شخصية الملاكم نسيم حميد، ويسرد العمل قصة صعوده من شوارع الطبقة العاملة في شيفيلد ليتحول إلى بطل ملاكمة كل ذلك في مواجهة الإسلاموفوبيا والعنصرية في الثمانينيات والتسعينيات في بريطانيا، والعمل من بطولة أمير المصرى، ونجم سلسلة أفلام جميس بوند، بيرس بروسنان.

اخر اعمال أمير المصري

ويعد فيلم «في الكاميرا» روائي، هو أخر أعمال أمير المصري، الذي عرض ضمن فعاليات مهرجانالقاهرة السينمائي في دورته الـ 45، وتدور أحداثه حول عدن الممثل الشاب الذي يعيش دورة من اختبارات الأداء الكابوسية، بعد عدة تجارب رُفض فيها، ليقرر الممثل الشاب عدن أن يجد طريقة بنفسه ليعثر على دور جديد يؤديه، الفيلم من تأليف وإخراج نقاش خالد في أولى تجاربه الإخراجية، ويشارك في بطولته إلى جانب أمير المصري كل من نبهان رضوان، روري فليك بيرن.