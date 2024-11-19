نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أحداث الحلقة الـ 8 من مسلسل "رقم سري" لـ ياسمين رئيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل "رقم سري" بطولة الفنانة ياسمين رئيس،التي عرضت مساء أمس على شاشة قناة "دي إم سي"، العديد من الأحداث المشوقة، ومن بين تلك الأحداث إخفاء "لقاء" ياسمين رئيس معلومات عن “لطفي عبود” المحامي صدقي صخر ومعرفته بها في وسط تحقيق الشرطة معها.

رقم سري

بدأت الحلقة بمواجهة شرسة بين لطفي عبود وماجدة علوان التي تحضر مع موكلها "عمرو أنيس" أحمد الرافعي تحقيق الشرطة، ويظهر من مقابلتهما أن يوجد خلاف كبير بينهما، ومن ثم يكتشف لطفي معلومات اخفتها عنه موكلته لقاء في تحقيق الشرطة معها.

ومن ثم تأتي قائمة المشتبه فيهم في حادث ندى عشماوي هم: رضوى جودة، حارس الكموبند، وأحمد الشامى، ورانيا منصور، أحمد الرافعى، أحمد الشامى، محمد عبده، باسم الزارو، كريم محجوب، أحمد عثمان، محمد سليمان، وربما تكشف الحلقات المقبلة شخصيات مشتبه فيها خاصة أن ندى عشماوى كان لها أعداء وأزمات مختلفة، وفي نهاية الحلقة تظهر ندى عشماوي وهي تفتح عينيها على سرير المستشفى.

مواعيد عرض مسلسل "رقم سري" والقنوات الناقلة

يذاع مسلسل "رقم سري" من السبت إلى الأربعاء على شاشة قناة "dmc"، في تمام الساعة الثامنة مساءً، والإعادة في الساعة 2 صباحًا، كما يُعرض أيضًا على قناة dmc دراما في الساعة 11 مساءً، إضافة لعرضه عبر منصة Watch It الرقمية.



أبطال مسلسل رقم سري

وضم مسلسل رقم سري بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، أحمد الرافعى، رانيا منصور، رامي الطمباري، مصطفى عمر، أحمد شاهين، شروق إبراهيم، عبد الرحمن كمال، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب "توبة" ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ومقرر عرضه قريبًا على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.