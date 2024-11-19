نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاته.. أبرز المحطات الفنية في حياة فايق عزب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر ذكرى وفاة الفنان القدير فايق عزب، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2020، تاركًا خلفه إرثًا كبيرًا من الأعمال الفنية الناجحة والعالقة في أذهان جمهوره ومحبيه حتى الآن، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" خلال السطور التالية أبرز المحطات الفنية في حياة فايق عزب.

فايق عزب

نبذة عن فايق عزب

اسمه الكامل محمد فايق عزب وزالي اشتهر بين الوسط الفني "فايق عزب"، ولد الفنان فايق عزب في 21 سبتمبر 1943 في مدينة الإسماعيلية، وعمل رئيسًا لفرقة التمثيل أثناء دراسته بمدرسة ابن حزم الأولية. انتقل إلى القاهرة لمتابعة تعليمه الجامعي في كلية الآداب بجامعة القاهرة، حيث حقق شهادة أحسن ممثل في الجامعة.

مشوار فايق عزب الفني

بدأ عزب مسيرته المهنية المبكرة وعمل في العديد من المسلسلات والأفلام والمسرحيات، واشتهر بأداء الأدوار الثانوية والمساعدة، ومن أبرز أعماله الفنية، يشمل مسلسل "الأنصار"، ومسلسل "سلسال الدم"، وفيلم "غبي منه فيه"، ومسلسل "سوق العصر"، ومسلسل "أوراق من المجهول"، ومسلسل "الست عيش"، بالإضافة إلى مشاركته في أفلام بارزة مثل "مدينة الصمت"، "الشيطان امرأة"، و"المطلقات". حيث شارك في أكثر من 260 عملًا.

فايق عزب

وفاة فايق عزب

رحل الفنان فايق عزب عن عالمنا في 19 نوفمبر 2020 بسبب إصابته بفيروس كورونا، وترك خلفه إرثًا فنيًا مميزًا وذكريات لا تُنسى في عالم الفن.