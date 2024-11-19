نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريف حافظ لـ دوت الخليج الفني: "رأسين في الفاس" دراما النصف الثاني من رمضان.. وأولى تجاربي في السينما بـ روايتي "إهداء إبليس" (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رأسين في الفاس أولى تجاربي في التأليف الدرامي

مصطفى سولي مخرج واعد لديه موهبة الإخراج

خيانة عهد وراجعين يا هوى إنطلاقة في مشواري الفني

يسرا لديها نظرة ثاقبة

أتمنى ألا يكون هناك تأثير من السوق على المخرج محمد سلامة ويظل بتلك النظرة الشاهينية



ينتظر الفنان شريف حافظ خوض أولى تجاربه بالبطولة المطلقة في عمل درامي جديد بعنوان "رأسين في الفاس"، ومن المتوقع عرضه خلال شهر رمضان المبارك.



وحاور دوت الخليج الفني الفنان شريف حافظ لـ يكشف عن تفاصيل تلك المسلسل وخطوة السينما بالنسبة له.

وإليكم نص الحوار:





تقوم بتألف روايات وأشرت قبل ذلك أنك تريد تحويلهم لدراما أو سينما.. فهل رأسين في الفاس كانت مشروع رواية وتم تحويلها لمسلسل؟



مسلسل رأسين في الفاس أول تجربة للتأليف الدرامي ليست رواية قمت بكتابتها من قبل، وسيكون مكون من جزء واحد 15 حلقة.

المؤلف يختار فريق العمل.. فهل استقريت على أشخاص أو مخرج؟



حتى الآن أقترحت 3 مخرجين منهم واحد تعاونت معه من قبل، ولكن المنتج هو في يده الاختيار بالنهاية، وإن شاء الله خلال يومين سنضع المخرج وباقي فريق العمل.



حدثنا عن تفاصيل المسلسل ووقت عرضه وهل سيكون على التلفزيون أم منصات؟



سيتم عرض المسلسل على أحد المنصات بالإضافة إلى شاشة التلفزيون بالتزامن مع بعض، وفي الغالب سيلحق العرض في النص الأخير من رمضان القادم.



ظهرت كضيف شرف في مسلسل 6 شهور حدثنا عن التجربة دي؟

مسلسل لذيذ والمخرج مصطفى سولي مخرج واعد مقدم مسلسل لايت حتى في المزيكا، وقولت له التجربة لطيفة، وأتمنى تكرار تجربة مثل هذه مع مخرج مثل مصطفى سولي لأنه لديه موهبة الإخراج وشاطر.



شاركت أكثر من منشور عن تكريم المخرج يسري نصر الله.. فما أكثر عمل تفضله له؟



أستاذ يسري نصر الله هو اللي كرم المهرجان بتكريمه فيه، وهو من أكتر المخرجين في مصر الذي يستطيعون المنافسة عالميًا وأظن أنه لم نستغل يسري نصر الله على الوجه الأمثل، ده مخرج ممكن يدخل الـ academy وياخد aword منهم".

قولت من سنة أن هناك تفاوض على فيلم من إنتاج نيتفلكس فما مصيره ؟



مازال التفاوض داير، والفيلم مأخوذ عن أول رواية قمت بتأليفها وهى "إهداء إبليس"، أصبح للفيلم منتج للاستعدات لتحضيره.



ما الدور الذي كان انطلاقة بالنسبة لك وعرف الجمهور بيك؟

دكتور مصطفى في "خيانة عهد " مع يسرا فهى لديها نظرة ثاقبة في الفنان، وخبرة من خبرات ممثلين زمان، والمخرج سامح عبد العزيز مخرج لعيب، وأيضًا "راجعين يا هوى" مع خالد النبوي والمخرج محمد سلامة فهو كذلك أيضًا واتمنى لا يكون هناك تأثير من السوق عليه ويظل بتلك النظرة الشاهينية.