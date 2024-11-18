وزارة الثقافة تحتفل بتخريج الدفعة الثانية لمدرسة ”خضير البورسعيدي” بالسحيمي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 نوفمبر 2024 01:38 مساءً - تحت رعاية ا.د. احمد فؤاد هنو وزير الثقافة، إحتفل قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، بتخريج الدفعة الثانية من طلبة مدرسة (خضير البورسعيدي) لفنون الخط العربي والزخرفة بفرعيها ببيت السحيمي بالقاهرة وبورسعيد، وذلك بمقر المدرسة بمركز الإبداع الفني ببيت السحيمي- شارع المعز..

حيث أفتتح المعماري حمدي السطوحي مساعد وزير الثقافة للمشروعات الثقافية والفنية ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية وشيخ الخطاطين الفنان خضير البورسعيدي معرضاً لفنون الخط العربي من مخطوطات الطلاب خريجي الدفعة الثانية، وسط لفيف من الاساتذة و طلاب المدرسة والمهتمين بفنون الخط العربي.

بدأ الحفل - الذي قدمه الاعلامي د. حسن الشاذلي- بكلمة الفنان "خضير البورسعيدي" ، القاها نيابة عنه دكتور "محمد العربي" معربا فيها عن سعادته بتخريج دفعة جديدة من مبدعي الخطوط العربية ومدارسها، ثم سلط بعد ذلك المعماري "حمدي سطوحي" الضوء على الخط العربي و ذلك في كلمته التي القاها على جموع الحاضرين، حيث أشاد بمجهود المدرسة و الطلاب و فناني الخط العربي مؤكداً على كون الخط العربي تعبير عن الهوية متخطيا المعروف عنه أنه مجرد تواصل بالكلام.

جاء بعد ذلك منح شهادات التقدير للأساتذة و القائمين على العمل بالمدرسة بفرعيها.. وفي كلمة القاها استاذ الخطوط د. محمد الجريتلي استاذ جراحة العظام، بكلية الطب -جامعة بورسعيد - نيابة عن أساتذة المدرسة بفرع بورسعيد، أثنى فيها على المدرسة و تأثيرها الكبير في النهوض بفن الخط العربي، كما أوصى من خلالها الطلاب على تكملة المسيرة لتعزيز دور فن الخط العربي.

ثم مُنحت شهادات التخرج على الطلاب الخريجين و الذي يبلغ عددهم "٢٩" طالب و طالبة من فرع المدرسة بالقاهرة و "١٣" من طلاب فرع بورسعيد بحضور الاستاذة رانيا شرعان مدير مكتبة مصر العامة بالجيزة، د. أحمد أمان منسق عام مكتبات مصر العامة الإقليمية نائبين عن السفير رضا الطايفي رئيس صندوق مكتبات مصر العامة،

الاستاذ ممدوح التابعى مدير مكتبة مصر العامة ببورسعيد و الاستاذ ممدوح حسن عوده المشرف على مدارس (خضير البورسعيدي) بالقاهرة و المحافظات..

و اختتم الحفل بحفل من التراث الشعبي و الموسيقى والفلكلور قدمته فرقة النيل للآلات الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.