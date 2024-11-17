نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصل لـ 25 ألف جنيه.. حفل روبي وبهاء سلطان يوم 6 ديسمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد كل من بهاء سلطان وروبي لاحياء حفل غنائي يوم 6 ديسمبر المقبل ومن المقرر أن يقدمان مجموعة من أغانيهم المميزة.

الحفل المقام في فاميلي بارك، من المقرر أن يبدأ في الخامسة، ويستمر حتى الحادية عشرة مساء.

وكانت الجهة المنظمة أعلنت عن الدفعة الأولى من التذاكر، وجاءت كالتالي: 507، 807، و1507، و2507 جنيه.

مع اقتراب موعد الحفل، تم الكشف الدفعة الثانية، من التذاكر، وتراوحت أسعارها، بين طاولة فرد واحد 1500، وطاولة 4 أفراد 6000، وصالة فرد واحد 2500، وصالة 10 أفراد 25 ألف جنيه.

ونشر سلطان البوستر الدعائي للحفل عبر حسابه على فيسبوك، معلقًا: «حفل بهاء سلطان يوم الجمعة 6 ديسمبر 2024».

يذكر أن آخر أعمال بهاء سلطان أغنية أنا من غيرك وهي من كلمات منة القيعي، ألحان عزيز الشافعي، توزيع ومكس وماستر نادر حمدي، وإنتاج شركة كرافت ميديا لـ حمدي بدر.

كلمات أغنية "أنا من غيرك"



أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

يا ترى انت زيي كمان، زيي كمان مشتاق لزمان

قعدة عادية ومكالمة بتسأل فيها عليا

في العربية واقفين والدنيا معدية

نرغي شوية نضحك نسمع كام أغنية

نضحك نسمع كام أغنية

لما أقولك تبعد إياك تسمع مني

قرب أكتر امسك فيا بكلمة احضني

ازاي تمشي ده انت لوحدك بس فاهمني

أنا مستني أهو تكلمني

أصل التفاصيل أجمل بكتير بوجودك فيها، بوجودك فيها

أتاريك انت يا حبيبي انت، اللي محليها حياتي انت محليها

أصل التفاصيل أجمل بكتير بوجودك فيها، بوجودك فيها

أتاريك انت يا حبيبي انت

اللي محليها حياتي انت محليها

أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

يا ترى انت زيي كمان

زيي كمان مشتاق لزمان