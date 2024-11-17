نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص | وفاء عامر لـ دوت الخليج الفني: كل أدوار' نقطة سوداء 'مركبة..والحمد لله على نعمة التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت الفنانة وفاء عامر في تصريح خاص لـ دوت الخليج الفني عن تفاصيل مسلسل "نقطة سوداء" الذي يُعرض حاليًا محقق نسب مشاهدات عالية ومتصدر التريند من أولى حلقاته.



وفاء عامر: اتمنى نقطة سوداء ميكونش للتسلية ونطلع بحاجة منه



وقالت وفاء عامر:" مسلسل نقطة سوداء كل أدواره مركبة، وأنا اتشرفت جدًا بالعمل، أحنا تعبنا جدًا فيه فنتمنى للمشاهد مشاهدة ممتعة، وإن شاء الله ميكونش عمل للتسلية ونطلع منه بحاجة كويسة ".



طريقة اختيار وفاء عامر للأدوار التي تجسدها

واستكملت:" بختار كل أدواري بقلبي، اشتغلت بما يرضي الله، والحمد لله رب العالمين على نعمة التريند ".

أحداث مسلسل نقطة سوداء



وتدور أحداث مسلسل نقطة سودا لـ أحمد فهمي في إطار تشويقي رومانسي، ويتكون من 15 حلقة، تأليف محمد محرز وأمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

تفاصيل مسلسل نقطة سوداء



المسلسل مكون من ١٥ حلقة والذي يشاركها بطولته نخبة من النجوم منهم أحمد مجدي وأحمد فهمي ونضال الشافعي ووفاء عامر وأحمد بدير، وسماح أنور، وأشرف عبد الغفور، وناهد رشدي، وسارة سلامة، وهدى الإتربي، وأحمد خالد صالح، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

أحدث أعمال وفاء عامر



يُذكر أن أحدث أعمال وفاء عامر، هو مسلسل«حق عرب»،بطولة أحمد العوضي، ويشارك فيه كل من النجوم وفاء عامر؛ رياض الخولي؛ دينا فؤاد، وليد فواز، دنيا المصرى، محمد احمد ماهر؛ كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ابراهيم السمان؛ عايدة فهمي؛ أشرف طلبة؛ وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.