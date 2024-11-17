نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأرقام..فيلم "الهوى سلطان" يحافظ على المركز الأول في شباك التذاكر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل فيلم "الهوى سلطان" بطولة الفنان أحمد داود والفنانة منة شلبي، تصدره المركز الأول في شباك التذاكر في دور العرض السينمائية، منذ أول يوم عرض بالسينمات.

وحقق فيلم "الهوى سلطان" إيرادات أمس السبت، بلغت 4،028،184 جنيهًا، لذلك جاء في المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية بشباك تذاكر السينما.

فيلم الهوى سلطان

قصة فيلم "الهوى سلطان"

ينتمي فيلم الهوى سلطان إلى فئة الأعمال السينمائية الإجتماعية والذي تدور أحداثه في إطار إجتماعي رومانسي، حول قصة حب تجمع بين على وسارة في إطار واقعي، كما يسلط الضوء على العلاقات العاطفية والحب بين الأصدقاء.

أبطال وصناع فيلم "الهوى سلطان"

يشارك في بطولة فيلم الهوى سلطان نخبة متميزة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة منه شلبي، أحمد داوود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج كلًا من هاني نجيب وأحمد فهمي.