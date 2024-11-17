نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد سعد ينتهي من تصوير أحدث أعماله السينمائية "الدشاش" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المنتج محمد الرشيدي، منتج فيلم "الدشاش" بطولة الفنان محمد سعد، عن إنتهاء تصوير العمل، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائية، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث نشر "الرشيدي" صورة لكلاكيت العمل، وعلق عليها قائلًا:" الحمد لله فركش الدشاش".

منشور محمد الرشيدي

أبطال وصناع فيلم "الدشاش"

فيلم "الدشاش" بطولة محمد سعد وزينة وباسم سمرة وخالد الصاوي ومحسن منصور، وأحمد الرافعي وأحمد فهيم، وتأليف جوزيف فوزي، وإنتاج محمد الرشيدي، وإخراج سامح عبد العزيز.

آخر أعمال محمد سعد

ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد سعد الفنية، هو من خلال مشاركته في فيلم "الكنز" الذى شارك فيه نجوم كثر بجانبه مثل محمد رمضان، هند صبرى، روبى، أحمد رزق، هيثم أحمد زكى، سوسن بدر، أمينة خليل، عبد العزيز مخيون، محيى إسماعيل، هانى عادل، الشحات مبروك، عباس أبو الحسن، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة.