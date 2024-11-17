نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بورسعيد للفنون الشعبية تحيي ليلة تراثية على مسرح قصر الثقافة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، حفلا فنيا على مسرح قصر ثقافة بورسعيد، ضمن برنامج وزارة الثقافة.

استعراضات للفنون التراث البورسعيدي

شهد الحفل الذي أقيم بحضور كبير من أهالي بورسعيد والقيادات التنفيذية والثقافية بالمحافظة، استعراضات لفنون التراث البورسعيدي المميزة، بحضور اللواء أيمن جمال، مساعد محافظ بورسعيد، واللواء أسامة زعفان، مستشار المحافظ للعلاقات العامة، والمخرج محمد الدسوقي، المستشار الثقافي للمحافظة، أحمد نجم، مدير التخطيط بمدينة بورفؤاد.

فرقة بورسعيد للفنون الشعبية

وقدمت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد صالح مجموعة متنوعة من الفقرات الاستعراضية، بأنغام السمسمية، منها: "طقوس الفرح البورسعيدي، استعراض الخلالة، يا طير يا رمادي، الصياد، آه يالاللي، يا سمسمية يا مجمعانا، وقد تفاعل الجمهور بحماس مع الفرقة الغنائية، وعازف السمسمية أحمد كمال، الناي هاني شوشة، الإيقاع إيهاب نصر.

قدم الحفل ضمن برامج إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وإدارة د. شعيب خلف مدير عام الإقليم، ونظمه فرع ثقافة بورسعيد بإدارة وسام العزوني.

