نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلهام شاهين توجه رسالة لـ زينة أشرف عبدالباقي.. ماذا قالت؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة إلهام شاهين رسالة للمخرجة زينة أشرف عبدالباقي، بعد حضورها عرض فيلم "مين يصدق" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

منشور إلهام شاهين

حيث نشرت مجموعة من الصور أثناء حضورها عرض الفيلم، وعلقت عليه قائلة: "ألف مبروك للمخرجة الرائعة زينة أشرف عبد الباقي لفيلمها الجميل مين يصدق المشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مبروك أصدقائي الغاليين جدا أشرف عبد الباقى وشريف منير وأحمد رزق، مبروك لكل صناع الفيلم أمام ووراء الكاميرا، وللشباب الرائع أبطال الفيلم، اسعدتونا بفيلم جميل، تمنياتي لكم بالتوفيق".

منشور الهام شاهين

تفاصيل فيلم "مين يصدق"

فيلم "مين يصدق" بطولة يوسف عمر، وجايدا منصور، وفكرة زينة عبد أشرف الباقي ومصطفى عسكر، وحامد الشراب وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفى خالد بهجت، مدير التصوير عبد الرحمن "إيزو" مصطفى، ديكور ندي عبدالمجيد، ومونتاج محمود سليمان، ومهندس الصوت باسم جمال، المخرج المنفذ عمر عسر، منتج فني مصطفى خالد بهجت، وأحمد إيهاب السعيد، وإخراج زينة أشرف عبد الباقي وإنتاج أنور الصباح وأشرف عبد الباقي، ومحمد عبد الوهاب، ومحمد زعيتر.