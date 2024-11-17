نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريف حافظ لـ "دوت الخليج الفني": يسري نصر الله هو من كرم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بتكريمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان شريف حافظ في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" عن رأيه في تكريم المخرج يسري نصر الله من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر.

شريف حافظ: لم نستغل يسري نصر الله على الوجه الأمثل

وقال شريف حافظ: "أستاذ يسري نصر الله هو اللي كرم المهرجان بتكريمه فيه، وهو من أكتر المخرجين في مصر الذي يستطيعون المنافسة عالميًا وأظن أنه لم نستغل يسري نصر الله على الوجه الأمثل، ده مخرج ممكن يدخل الـ academy وياخد aword منهم".



تكريم يسري نصر الله



كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن تكريم ثلاث شخصيات سينمائية مؤثره من مصر والبوسنة والهرسك، وذلك خلال دورته الـ 45 التي تقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري وهم: المخرج يسري نصر الله الذى يمنحه المهرجان جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وذلك تقديرًا لما قدمه طوال مسيرته الفنية الحافلة.



أحدث أعمال شريف حافظ

وشارك شريف حافظ مؤخرًا في مسلسل الحشاشين وينتمي إلى فئة الأعمال الإجتماعية ذات الطابع التاريخي، حيث تدور أحداث العمل حول "حسن الصباح" والذي يقوم بتجسيد دوره الفنان كريم عبد العزيز وهو مؤسس فرقة الفدائيين وهى فرقة مؤيدة ومخلصة للعقيدة الإسماعيلية، وتدور باقي أحداث العمل في إطار مميز من الإثارة والتشويق.

أبطال وصناع مسلسل الحشاشين



شارك في مسلسل الحشاشين كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان كريم عبد العزيز، ميرنا نور الدين، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، نور إيهاب، أحمد عيد، محمد رضوان، إسلام جمال، بسنت أبو باشا، عمر الشناوي، وآخرين من النجوم المميزين، وأيضًا العمل من تأليف من تأليف عبد الرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي، والإخراج لـ بيتر ميمي.