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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أحمد سعد في تصريحات تلفزيونيه عن أحدث أعماله، قائلا: سأقدم أغاني مسلسل سيد الناس من بطولة شقيقي عمرو سعد، ولكن لن أشارك بالتمثيل وسأتواجد في كل الحلقات بالأغاني.

أحمد سعد يكشف عن أحدث أعماله

واضاف احمد سعد: سأقدم أغاني مسلسل سيد الناس، بنفكر في تقديم جزء ثان من برنامج بيت السعد، وحبيت كل ضيوف الحلقات وكل منهم له معزة خاصة عندي وشعرت بأجواء من الألفة والحب.

أزمة أحمد سعد الصحية

سبق، وتصدر أحمد سعد خلال الفترة الماضية التريند بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة فى الفك، نظرًا لإصابته بـ حالة تآكل عظام الفك الخطيرة والتي تسبب فقدان الأسنان، الأمر الذي استوجب الراحة التامة.

أحدث أعمال أحمد سعد

ومن ناحية أخرى، يستعد سعد لإحياء حفل غنائي جديد في ديسمبر المقبل بالعاصمة السعودية الرياض، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا جماهيريًا كبيرًا من جمهور ومحبي أحمد سعد.

آخر أعمال أحمد سعد

وكان أحمد سعد قد أحيا أمس حفلًا ضخمًا في دبي، ورفع الحفل شعار كامل العدد، وقدم سعد على مدار الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه، واستمر الحفل حوالى ساعتين، بالإضافة إلى الألعاب النارية والعروض العالمية التي قدمها سعد وفرقته على المسرح.

وايضا طرح مؤخرا اغنيه كبرتوا الموضوع التي قدمها كتتر لمسلسل ديبو من بطولة محمد أنور، والذي عُرض خلال الفترة الماضية على منصة يانغو بلاي، والأغنية من كلمات منة عدلي القيعي، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، ومكس وماستر هاني محروس.

كلمات اغنيه كبرتوا الموضوع

ليلي ليلي ليلي

يا عيني عيني عيني

ليلي ليلي ليلي

ليلي ليلي

أنا كنت ف يوم صغير

أيه اللي فجأة أتغير

وصلنا للدرجادي

كان كل حاجه صعبه بكلمتين تعدي

وأما أزعل كنت ألاقي أنا

بوستين نازلين على خدي

كانت الخضه الخضه تبخ

والعكه أخرها تكخ

دلوقتي كله طاخ طاخ طاخ ف طاخ

دلوقتي كله طاخ طاخ طاخ ف طاخ

كبرتوا الموضوع

كبرتوا الموضوع يا جماعة

أنا عايز أرجع بيبي

أنا عايز أرجع بيبي لو ساعة

كبرتوا الموضوع

كبرتوا الموضوع يا جماعة