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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أكرم حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، موعد طرح أحدث أعماله الغنائية «يا خراشي».

أكرم حسني يكشف عن موعد طرح أحدث أعماله

وشارك أكرم حسني، البوستر التشويقي للأغنية، وعلق: «يا خراشي، 18نوفمبر 2024 الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، على قناه اليوتيوب ومنصات المزيكا».

أحدث أعمال أكرم حسني

ومن ناحية أخري، يستعد الفنان أكرم حسني، لخوض سباق مسلسلات رمضان 2025 من خلال مسلسل «الكابتن»، وجاري التعاقد مع باقي أبطال العمل، ويخوض أكرم للمرة الأولى تجربة المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ويعمل المخرج معتز التوني رفقة الشركة المنتجة للعمل الاستقرار على باقي أبطال المسلسل ومعاينة أماكن التصوير حيث تعاقد حتى الآن مع الفنانة آية سماحة لتخوض البطولة النسائية أمام أكرم حسني.

آخر أعمال أكرم حسني

وكان اخر اعمال أكرم حسني هو العرض المسرحي «ألف تيتة وتيتة» ضمن فعاليات موسم الرياض 2024، التي تدور أحداثها في إطار كوميدي، تضم عدد من الفنانين بجانب الفنان أكرم حسني أبرزهم: بيومي فؤاد ميرنا جميل واَخرين.

وايضا شارك في مسلسل «بابا جه»، الذي عرض في رمضان 2024، وشاركه البطولة عدد من الفنانين أبرزهم: نسرين أمين، سماء إبراهيم، أوتاكا، محمود البزاوي، وفريال يوسف، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أحمد أمين وكريم فهمي وبسنت شوقي، والعمل من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل أمين وإخراج خالد مرعي.

وايضا تعاون مع الفنانة أنغام مؤخرا في كتابة أغنيتين من ألبومها الجديد وهما، «تيجي نسيب»، وهي من ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع حسن الشافعي، وخليك معاها، وهي من ألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع نادر حمدي.