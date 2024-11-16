نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ أكلة.. انتهاء خلاف بين هاني عادل وزوجته دياموند بو عبود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الفنان هاني عادل عن موقف بينه وبين زوجته الفنانة دياموند بو عبود لإنهاء خلاف بينهم وذلك خلال استضافته ببرنامج "معكم منى الشاذلي".

دياموند بو عبود تصالح زوجها هاني عادل بـ أكلة

قال هاني عادل أنه في يوم ما كان هناك خلاف بينه وبين زوجتهوكان متواجدا داخل الاستوديو الخاص به وأرادت أن تصالحه فوجدها تهاتفه وتخبره أنها طبخت له كشك معلقًا:" قولت كشك أنا بحب الكشك جدا وجيباه معاها من لبنان، فقولت أكيد دا الكشك بتاعنا الأبيض الكريمي دا وعليه البصل، وفعلا طلعت وقدرت إنها بتعمل كدا علشان تصالحني".

اختلاف ثقافات الأكل



واستكمل:"لقيتها ادتني طبق كدا شبهه الشوربة فـ قولت أكيد هو الكشك بتاعنا بس من غير البصل على الوش، قولت ياواد طنش أكيد دا الكشك بتاعنا، المهم أخدت معلقة لقيت طعم تاني خالص مملح جدا حامض، بس مقولتش إلا بعدها بسنتين قدام باباها ومامتها جاية تقولي نعملك كشك قولتلها لا".

مساندة هاني عادل لـ زوجته

وحرص الفنان هاني عادل على الوقوف بجانب زوجته دياموند بو عبود بعد عرض فيلمها "أرزة" بمهرجان القاهرة السينمائي وسط حضور عدد كبير من الفنانين.



تفاصيل فيلم “أرزة”



فيلم "أرزة" روائي من إخراج ميرا شعيب، وهو إنتاج مشترك بين لبنان ومصر والسعودية، ويلعب بطولة الفيلم النجوم دياموند بو عبود وبيتي توتل، بلال الحموي، بالاشتراك مع ضيوف العمل كلّ من فادي أبي سمرة، جنيد زين الدين، فؤاد يمين، إيلي متري، طارق تميم، هاجوب درغوغاسيان، جويس نصرالله، شادن فقيه ومحمد خنسا.

ويحكي الفيلم قصة الأم المكافحة "أرزة" التي تسرق سوار أختها لشراء دراجة نارية لابنها ليتمكن من توصيل فطائرها، مصدر دخلها الوحيد، وتُسرق الدراجة فتقرر الأم جر ابنها في جميع أنحاء بيروت بحثًا عنها. للاندماج مع كل حي، تتنكر وتغير لهجتها من أجل إيجاد الدراجة.