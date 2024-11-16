انت الأن تتابع خبر ميساء مغربي تكشف علاقتها بقصي خولي وسمير غانم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة ميساء مغربي عن علاقتها بالفنان السوري قصي خولي والفنان الراحل سمير غانم.



وتحدثت ميساء مغربي عن قصي خولي، قائلة إنه يُعتبر بمثابة أخ لها، وهو من أقرب أصدقائها. وأضافت أنه إنسان جميل وممثل عبقري، مؤكدة أنه أعظم بكثير مما قدمه على الشاشة.



أما فيما يتعلق بعلاقتها بأسرة الفنان الراحل سمير غانم، أوضحت ميساء أنها تربت مع شقيقته دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي، مشيرة إلى أن زوج خالتها هو شقيق الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز. وأكدت أن العلاقة العائلية بينهما لا تُترجم بالضرورة إلى علاقة فنية، لكنها قدمت مع النجم الراحل مسرحية "دو ري مي فاصوليا"، كما شاركت في حلقة من مسلسل "لهفة" مع دنيا سمير غانم .