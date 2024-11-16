نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صناع " أرزة" يتبرعون بأرباحه لجمعية الهلال الأحمر اللبناني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المنتج علي العربي في تصريحات صحفية على هامش حضوره ندوه فيلم "أرزة" الذي عرضه أمس في مهرجان القاهرة السينمائي أنه قرر التبرع بأرباح العمل للهلال الأحمر اللبناني بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.

فيلم “أرزة”

فيلم "أرزة" روائي من إخراج ميرا شعيب، وهو إنتاج مشترك بين لبنان ومصر والسعودية، ويلعب بطولة الفيلم النجوم دياموند بو عبود وبيتي توتل، بلال الحموي، بالاشتراك مع ضيوف العمل كلّ من فادي أبي سمرة، جنيد زين الدين، فؤاد يمين، إيلي متري، طارق تميم، هاجوب درغوغاسيان، جويس نصرالله، شادن فقيه ومحمد خنسا.

أبطال الفيلم

ويحكي الفيلم قصة الأم المكافحة "أرزة" التي تسرق سوار أختها لشراء دراجة نارية لابنها ليتمكن من توصيل فطائرها، مصدر دخلها الوحيد، وتُسرق الدراجة فتقرر الأم جر ابنها في جميع أنحاء بيروت بحثًا عنها. للاندماج مع كل حي، تتنكر وتغير لهجتها من أجل إيجاد الدراجة