نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو دياب يحيي حفلًا أسطوريًا في "القرية الذكية" ويستعيد الذكريات بأجمل أغانيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا الفنان الكبير عمرو دياب، حفلًا غنائيًًا كبيرًا، مساء أمس وسط حضور جماهيري كبير، الحفل من تنظيم إحدى شركات الهاتف المحمول، وحضره نخبة كبيرة من رجال المال والمجتمع وعدد غفير من جمهور عمرو دياب.

الأغاني التي قدمها عمرو دياب في الحفل

وصعد عمرو دياب لمسرح الحفل على أغنية "يا أنا يا لأ" وبعدها غنى "ده لو اتساب" و"بحبه" و"برج الحوت"،وقام بغناء ميدلي لعدد من الأغاني القديمة منها "قمرين ونور العين والعالم الله وليلي نهاري وكان طيب وأيام وبنعيشها ويدق الباب وتنسى واحدة"،واستعاد عمرو دياب خلال الحفل الذكريات مع الجمهور وبالتحديد خلال غنائه "وغلاوتك" التي أشعلت الاجواء، كما غنى "شكرا من هنا لبكرة" و"شوقنا" واختتم الحفل على أنغام "هتدلع".

آخر حفلات عمرو دياب

يذكر أن النجم عمرو دياب قد أحيا مؤخرا حفل افتتاح بيت أزياء إيلي صعب بالرياض، وسط لفيف من أشهر النجوم العالمين مثل جينيفير لوبيز وسيلين ديون.

وظهر الهضبة على مسرح الحفل وسط هتافات وصيحات الحضور حيث غنى أغنيته الشهيرة "نور العين" بتوزيع جديد نال إعجاب أهم النجوم العالميين في الحفل.

وظهرت النجمة العالمية سيلين ديون وهي تتفاعل على إيقاعات أغنية نور العين، بينما ردد الحضور الأغنية مع الهضبة خلال ظهوره الخاص على خشبة المسرح.

ومن ناحية أخرى يستعد الهضبة لطرح ألبوم جديد خلال فصل الشتاء حيث بدأ مؤخرًا تحضيرات الألبوم .