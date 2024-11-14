نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. أحمد عز يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان أحمد عز تريند مؤشر البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك بعد تكريمه من قبل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ 45، المقام حاليًا، برئاسة الفنان حسين فهمي.

أحمد عز

تصريحات أحمد عز

وعلق "عز" على تكريمه، قائلًا:" من نحو 24 سنة بالظبط خيروني بين إني أكمل شغلي أو أعمل بطولة أول فيلم وعلى غير رغبة أهلي اخترت اخش التمثيل وابتديت أصور.. في نص التصوير كدة جه مهرجان القاهرة وكان نفسي أحضره وكان نفسي أكتر تجيلي على الدعوة البيت مكتوب عليها الفنان أحمد عز".

و أضاف:“ عشان أقدر أقول لأبويا وأمي إني اخترت صح، فضلت مستني الدعوة أسبوع واتنين ومفيش دعوة لحد ما جيه يوم المهرجان والدعوة مجتش فـ روحت سألتهم وكانوا غاية الكرم معايا وإدوهاني”.



وتابع:“ رجعت البيت خدت دش وحلقت دقني ولبست وكنت عايز أبقى أبيض واحد في المهرجان وأتصور على الريد كاربت وأبويا وأمي يشوفوني.. روحت وعملت نفسي مثقل بالفن، عديت على أول كاميرا محدش عرفني التانية كذلك وعديت على نايل سينما ونايل دراما والأسرة والطفل مفيش حد عرفني خالص.. قولت مش مشكلة”.



و استكمل حديثه:" كان نفسي أبقى قاعد في الصفوف الأولى في النص يشوفوني ويبقوا فخورين بيا، جاي من الباب داخل لقيت الراجل بتاع الأمن قالي حضرتك قاعد فوق خالص وراء، روّحت البيت متضايق جدًا امي دخلت عليا ودعيتلي ربنا يناولك مرادك.. تلف الأيام وأقف دلوقتي على خشبة دار الأوبرا وأتكرم وأخد جايزة اسم صاحبة الجايزة لوحده جايزة "فاتن حمامة" لأ ومين اللي بيكرمني؟ معالي وزير الثقافة والأستاذ نجم النجوم اللي مجاش زيه حسين فهمي،بس للأسف كل ده بيجي وأبويا وأمي مش موجودين.. لو كانوا موجودين أنا متأكد إنهم هيبقوا فخورين بيا بس الحمدلله".



و اختتم:" الجايزة الكبيرة العظيمة دي مش اجتهاد مني لوحدي، جايزة كل مخرج وزميل وزميلة وعامل وعاملة ولولا ضيق الوقت كنت ذكرتهم اسم اسم ولولاهم مكنتش هبقى هنا، الجايزة دي حافز للي جاي، أنا حاسس إني ماعملتش أي حاجة.. فاكر لحد النهاردة قعدتي مع المنتج وائل عبدالله وساندرا في ملاكي إسكندرية وهما بيفكرولي هيقدموني تاني ازاي، فاكر ده كأنه امبارح، عايز أهدي الجايزة دي لنجم عزيز عليا قالي في يوم من الايام "الالتزام والورق أبوك وأمك في الصناعة دي" والنصيحة دي لأي حد جديد ويارب ييجي يوم وكل زمايلي وصحابي يقفوا مكاني ويبقوا أحسن مني.. بهدي الجايزة دي للنجم الزعيم عادل إمام ".