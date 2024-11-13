نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز ثنائيات النجوم تزين السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 45 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الخامسة والأربعين، حيث حضر عدد كبير من النجوم إلى السجادة الحمراء برفقة شركائهم، ليضيفوا لمسة خاصة إلى حفل الافتتاح، الذي يعقد في الفترة من 13 نوفمبر وحتى 22 من الشهر ذاته.

انطلاقة مميزة لمهرجان القاهرة السينمائي

شهد مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام افتتاحًا فخمًا بحضور نجوم الفن والإعلام، يتقدمهم رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي برفقة زوجته، وكذلك ظهرت بشرى وزوجها، بالإضافة إلى ميرفت أبو عوف وزوجها نبيل ماهر، وشريف رمزي وزوجته ريهام أيمن، مما أضفى على السجادة الحمراء بريقًا خاصًا.

ثنائيات النجوم على السجادة الحمراء

تألقت العديد من الثنائيات الفنية في حفل الافتتاح، حيث حضر إيهاب فهمي برفقة زوجته، وداليا البحيري وزوجها، وكذلك أروى جودة وخطيبها، بالإضافة إلى حضور المايسترو هاني مهنا مع ابنته الفنانة هنادي مهنا وأمير شاهين وزوجته، لتصبح السجادة الحمراء زاخرة بالحب والأناقة.

مشاركة عالمية واسعة في المهرجان

تأتي الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي بمشاركة مميزة تضم 194 فيلمًا من 72 دولة مختلفة، وتضم الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء و37 عرضًا عالميًا لأول مرة و8 عروض دولية أولى، إلى جانب 119 عرضًا مخصصًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مما يعكس أهمية المهرجان وثراء برنامجه هذا العام.

تكريمات مميزة لشخصيات سينمائية بارزة

كما يكرم المهرجان ثلاث شخصيات سينمائية بارزة، أولهم المخرج المصري يسري نصر الله الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الغنية. ويتم تكريم النجم أحمد عز بجائزة فاتن حمامة للتميز، بالإضافة إلى تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

بهذه الأجواء الفنية والاحتفالية، يواصل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي رحلته ليكون نافذة مفتوحة على السينما العالمية ومنصة لتكريم الإبداع السينمائي وتبادل الثقافات.