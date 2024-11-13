نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب عشاء.. يسرا وكندة علوش يتصدران التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت يسرا وكندة علوش محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب حضورهم حفل أقامه مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب قبل إنطلاق عرض الأزياء الخاص به.

سبب تصدر يسرا وكندة علوش التريند

أقام مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب حفل عشاء، قبل إنطلاق ليلة العرض العالمي الاستثنائي 1001 Seasons ضمن فعاليات موسم الرياض، وحضر الحفل كلا من يسرا وكندة علوش وعدد من نجوم الفن.

يسرا وكندة علوش من حفل مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب

وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي من حفل العشاء الخاص قبل عرض أزياء إيلي صعب غدًا الأربعاء، في الرياض، وظهر في الفيديو الفنانة يسرا وهي ترقص وتغني على أغنية "3 دقات"، وتجلس بجوارها الفنانة كندة علوش.

نجوم الفن في حفل عشاء مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب

وحضر حفل العشاء مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب كلًا من يسرا، كندة علوش، سلافة معمار، سيرين عبدالنور أمينة خليل، ماريتا الحلاني، فاطمة البنوي، وغيرهم من نجوم الفن.

تفاصيل عرض مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب

من المقرر أن يصنع مصمّم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب التاريخ بعرض مذهل بعنوان "1001 موسم من إيلي صعب"، يتجذّر عرض الأزياء في التقاليد والتراث، حيث يكرّم العنوان حكايات الشرق الأوسط الكلاسيكية من "ألف ليلة وليلة".

واستلهم إيلي صعب تصميماته الجديدة من حكايات «ألف ليلة وليلة»، ليقدم مجموعة تعكس جماليات تجمع بين التراث العربي العريق والأسلوب العصري، يُبرز العرض مشاهد تجمع بين عناصر الفن والأسطورة، مما يقدم للجمهور تجربة فنية تعكس إرث دار إيلي صعب.

من هو مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب؟

هو مصمم أزياء ورائد أعمال لبناني الجنسية، ظهر حب التصميم لدى إيلي صعب وهو في سن التاسعة حيث كان يستخدم ورق الجرائد لرسم الباترونات، ويقوم بقص أقمشة البرادي وأغطية طاولة السفرة والأقمشة الموجود في خزانة أمه لتصميم فساتين وأزياء تناسب شقيقاته، وفي عام 1982 انطلق إيلي صعب إلى باريس وهو في سن 17 لتعلم الأزياء، في عام 1997 قدم أول مجموعة له خارج لبنان، وكان ذلك في إيطاليا ليكون أول مصمم عربي تعرض تصاميمه في أسبوع الموضة في روما، تزوج إيلي صعب في عام 1990 من السيدة كلودين صعب وله منها 3 أبناء، إيلي صعب جونيور، سيليو صعب وميشيل صعب.