نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب "نقطة سودة".. سارة سلامة تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة سارة سلامة محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما شاركت جمهورها مجموعة من الصور لكواليس مسلسل "نقطة سودة".

سبب تصدر سارة سلامة التريند

شاركت سارة سلامة عبر حسابها بموقع انستجرام، مجموعة من الصور لـ كواليس أحدث أعمالها، وهو مسلسل “نقطة سودة”، الذي يعرض حاليا علي قناة mbc مصر.

إطلالة سارة سلامة في كواليس مسلسل "نقطة سودة"

وظهرت سارة سلامة في صور كواليس مسلسل "نقطة سودة" بإطلالة مثيرة مرتدية فستان مجسم ودون أكمام باللون الأبيض بتداخل اللون الذهبي، ووضعت أحمر شفاة باللون الأحمر مع الكحل والماسكرا السوداء، كما تركت خصلات شعرها منسدلًا على كتفيها.

قصة مسلسل نقطة سوداء

تدور أحداث مسلسل "نقطة سودة" في إطار اجتماعي تشويقي رومانسي حول رضوى وشقيقها صلاح وخطتهما للانتقام من عائلة السويفي، لكن تقع رضوى في حب أحد أبناء عائلة السويفي رغم العداوة بين الأسرتين.

ابطال مسلسل "نقطة سودة"

يشارك في بطولة مسلسل "نقطة سودة" النجم أحمد فهمي والفنانة ناهد السباعي، إلى جانب العديد من النجوم، مثل سماح أنور، ووفاء عامر، وأحمد بدير، وناهد رشدي. بالإضافة إلى هدى الإتربي، وأحمد مجدي، وسارة سلامة.

موعد عرض مسلسل "نقطة سودة"

يُعرض مسلسل "نقطة سودة" من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 07:30 مساءً على قناة MBC مصر، فيما يُعرض على قناة MBC1 مجمعًا كل سبت في تمام الساعة 11:00 مساءً.