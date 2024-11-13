نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سارة سلامة تتصدر تريند "جوجل".. فما القصة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ازدادت عملية البحث عن الفنانة سارة سلامة، بأكثر من ألف عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، مما أدى إلى تصدرها تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، وجاء ذلك بعدما قدمت واجب العزاء في والدة الفنان أحمد محارب، التي رحلت عن عالمنا في يوم الأحد الماضي، وأقيم العزاء مساء يوم الإثنين، بمسجد أسد ابن الفرات بشارع التحرير في الدقي.

كما حرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء في والدة أحمد محارب،ومن بينهم، نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، الفنان محمد سلام، الفنان أحمد داود، الفنان محمد أوتاكا، الفنان أحمد سلطان، وغيرهم.

سارة سلامة

آخر أعمال سارة سلامة



ويذكر أن آخر أعمال الفنانة سارة سلامة، هو مشاركتها في مسلسل "الأجهر" بطولة عمرو سعد، والذي تم عرضه في موسم رمضان قبل الماضي 2023.

أبطال وصناع مسلسل "الأجهر"

وشارك في بطولة مسلسل "الأجهر"، عدد كبير من الفنانين أبرزهم: سيد رجب، درة، خالد زكي، عمرو عبد الجليل، عارفة عبد الرسول، أحمد مجدي، سارة سلامة، نور النبوي، أحمد صفوت، محمد جمعة، مصطفى أبو سريع، من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي.



أحداث مسلسل "الأجهر"

ودارت أحداث مسلسل الأجهر في إطار اجتماعي شعبي حول شاب يدعى "يوسف" يجد نفسه متهما بقتل أمه، وتدفعه الظروف للسفر مُتخفيًا في عدة دول أفريقية، وينضم في عالم العصابات للبحث عن الأمان المفقود، ويبحث عن إخوته لتستمر أحداث المسلسل لكشف حقيقة مقتل والدته.