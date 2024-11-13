نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصرية روان الثلاثي تشعل مسرح "إكس فاكتور" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جذبت المشتركة المصرية روان الثلاثي الأنظار في أولى حلقات برنامج "إكس فاكتور" الذي بدأ عرضه قبل أيام على قناة "دبي"، بقيادة لجنة تحكيم تجمع كلا من النجمة رحمة رياض والمغني اللبناني راغب علامة، والفنان فايز السعيد.

تفاصيل مشاركة روان الثلاثي في برنامج إكس فاكتور

شاركت روان الثلاثي بتقديم أغنية بنت "أكابر للنجمة" أصالة،ونالت إعجاب لجنة التحكيم بشكل كبير، وقال لها راغب علامة إنه يحب ان تكون واحدة من فريقه، لامتلاكها موهبة ومواصفات النجمة الحقيقية، ووصفتها رحمة رياض بالأداء القوى الذي ينقصه بعض الاحساس، أما فايز السعيد عبر عن إعجابه بأدائها وطلتها المميزة التي تشبه النجوم.

حصلت الثلاثي على موافقة لجنة التحكيم بالإجماع، لتتأهل للمرحلة القادمة من المنافسة بالبرنامج.

تفاصيل برنامج “إكس فاكتور”



برنامج الغنائي الشهير “إكس فاكتور" هو النسخة العربية من البرنامج البريطاني الشهير “the x factor” الذي ابتكره سايمون كاول في عام 2004.



‎وتم إنتاج النسخة العربية من برنامج "إكس فاكتور" في عام 2006 وقدمته عارضة الأزياء السابقة جويل رحمة.