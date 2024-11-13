نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عزيز الشافعي يكشف عن رأيه في "الهوي سلطان" ويؤكد: "سعيد بالتعاون مع شيرين عبد الوهاب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الملحن عزيز الشافعي عن رأيه في فيلم "الهوي سلطان"، مؤكدًا أنه فيلم بسيط وجميل، ويعكس الحياة الاجتماعية بشكل عميق.

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه يشعر بالسعادة لمشاركته في الأغنية "أنا من غيرك" للفنان بهاء سلطان، مشيرًا إلى أنه يحرص على تقديم أعمال تكون قريبة من الجمهور.

العلاقة المميزة مع منة القيعي



وفي حديثه عن التعاون مع الشاعرة منة القيعي، أكد عزيز أنه يعتبرها واحدة من الأسماء التي يحب العمل معها، مشيرًا إلى الكيمياء التي تجمعهما.

وقال: "أعرف منة منذ زمن، حتى قبل شهرتها، وكنت معجبًا بكلماتها، فهي تتمتع بأسلوب مختلف ومتميز".

الملحن وحصيلة تجربته الفنية



عن ألحانه، أوضح عزيز الشافعي أن كل ملحن حقيقي له بصمته الخاصة التي تشكلت عبر تجربته الحياتية، ثقافته، وبيئته التي نشأ فيها.

وأضاف: "هذه البصمة واضحة في أعمالي وأعمال أي فنان حقيقي".

رسالة إلى شيرين عبد الوهاب



توجه الشافعي برسالة إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب قائلًا: "شيرين أصبحت الآن ميس جينيس، ومبروك لها على تحطيم الأرقام القياسية والنجاح الكبير. أنا سعيد لأنني كنت جزءًا أساسيًا في هذا النجاح".

وأوضح أن أغاني مثل "اللي يقابل جبيبي" كانت بداية لطريق النجاح المشترك بينهما، مؤكدًا أن هذا النجاح تحقق بفضل تعاون عدة زملاء مثل تامر حسين، توما، نابلسي، وأمير نبيل.

رأي الشافعي في توقيت إصدار الأغاني



رغم اعتراضه في البداية على توقيت إصدار بعض الأغاني، إلا أن الشافعي أشار إلى أن هذه الأغاني حققت نجاحًا هائلًا فاق توقعاته.

وأشاد بالفنانة شيرين عبد الوهاب قائلًا: "شيرين فنانة عبقرية تضيف قيمة كبيرة لأي لحن تؤديه، وتستحق هذا النجاح".

تعاون مع كارمن سليمان وأهدافه المستقبلية



عن تعاونه مع الفنانة كارمن سليمان، عبر عزيز عن سعادته بهذا التعاون الذي حقق نجاحًا كبيرًا، مؤكدًا أنه يحرص دائمًا على تقديم أغاني بسيطة لأنه يستمتع بالتلحين.

وأكد أنه يفتخر بما وصل إليه في مسيرته الفنية، ويواصل العمل بجد لتقديم الأفضل.

سر النجاح في أعماله



وأجاب عزيز عن سر نجاحه قائلًا: "دائمًا أعمل بنية طيبة وأحب زملائي وأعشق مهنتي. أنا فخور كوني ملحن مصري وأحب ما أفعله، وأعتقد أن هذا هو السبب في نجاحي".

الحنين إلى العمل مع نجوم الزمن الجميل



وفي ختام حديثه، أشار الشافعي إلى أنه كان يتمنى العمل مع نجوم الزمن الجميل مثل أم كلثوم، معترفًا بحبه لتلك الفترة الفنية.

مشروعاته القادمة



واختتم عزيز الشافعي بتأكيده على أنه سيصدر أعمال جديدة قريبًا مع كبار الفنانين مثل عمرو دياب، محمد حماقي، وبهاء سلطان، متطلعًا إلى المزيد من النجاحات في المستقبل.