محمد عادل يتحدث عن مشاركة فيلمه "كحل وحبهان" بمهرجان القاهرة السينمائي

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الكاتب والمؤلف محمد عادل، عن سعادته بمشاركة فيلمه الروائي الطويل "كحل وحبهان"، في النسخة العاشرة من ملتقى القاهرة السينمائي، التي ستقام في الدورة الخامسة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام 2024.

كحل وحبهان

أبرز تصريحات محمد عادل

وصرح محمد عادل لـ "دوت الخليج الفني" بأن الفيلم عن رواية بنفس الاسم للكاتب عمر طاهر وترشحت الرواية من قبل لجائزة نجيب محفوظ، وهو من إخراج فادي جمال عطاالله، وإنتاج مروة تمام.

محمد عادل

وعن التجهيزات للفيلم قال محمد عادل إنه تعاون مع المخرج فادي جمال عطا الله على مشروع الفيلم منذ عام 2021 في رحلة طويلة واستمرت حتى يومنا هذا.

معلومات عن محمد عادل

يمتلك المؤلف محمد عادل سيرة حافلة بالإنجازات، حيث عمل لأكثر من عقدين في مجال الصحافة، وتقلد مناصب قيادية في مجلة "روز اليوسف". ومع ذلك، لم يقتصر طموحه على الكتابة الصحفية، بل امتد إلى عالم السينما، حيث عمل ككاتب سيناريو في العديد من الإذاعات والقنوات.

لم يكتف محمد عادل بالكتابة، بل امتدت تجربته لتشمل الإخراج والإنتاج، حيث قام بإنتاج عدد من الأفلام القصيرة، وحصد العديد من الجوائز والتقديرات على أعماله، كما شارك في العديد من الورش والفعاليات السينمائية الدولية، مما أكسبه خبرة واسعة في مجال صناعة الأفلام.

أبرز أعمال محمد عادل



ومن أبرز أعماله فيلمه التسجيلي القصير "حلوان.. أنا" (إنتاج: مصر - فرنسا)، والذي شارك في أكثر من 30 مهرجانا داخل وخارج مصر منها "قسم ركن الفيلم القصير" في مهرجان كان السينمائي الدولي (فرنسا - 2015)، وحصل الفيلم نفسه على عدد من الجوائز منها جائزة أحسن سيناريو من مهرجان العالم العربي للفيلم القصير "ازرو - افران" (المغرب).

عام 2015 تم اختيار محمد عادل عبدالعظيم، كأحد أفضل 10 مخرجين للأفلام القصيرة على مستوى مصر والشرق الأوسط في مسابقة "Nikon - Middle East" (دبي)، وفي نفس العام اختارته إحدى أهم ورش لصناعة الأفلام التسجيلية في فرنسا Les Ateliers Varan بالتعاون مع Cimatheque في مصر لصناعة فيلمه التسجيلي القصير "أبي".

في عام 2017 تم اختياره كواحد من أهم 12 مخرجا على مستوى الشرق الأوسط في ألمانيا في مجال الأفلام التسجيلية الطويلة لصناعة فيلمه التسجيلي الطويل الأول، وذلك في Goeast Young Filmmakers for Peace التابع لمهرجان Goeast Festival Doc، والتابع بدوره للمؤسسة الألمانية Robert Bosch Stiftung.

وفي عام 2018 تم اختيار محمد عادل عبدالعظيم، كعضو في مجتمع DOXBOX لصناع الأفلام التسجيلية في العالم العربي، ومقرها ألمانيا.

ومؤخرا في عام 2024 تم اختياره كضيف وصانع أفلام مصري في حدث سينمائي إفريقي هام وهو Durban FilmMart بجنوب إفريقيا.