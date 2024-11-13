نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مايا دياب تحتفل بعيد ميلادها برسالة مؤثرة تعبر عن ألمها وحبها للبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة اللبنانية مايا دياب رسالة صادقة ومؤثرة عبر حسابها الرسمي على موقع X بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها الذي صادف أمس 12 نوفمبر، معبرة فيها عن مشاعرها تجاه الأوضاع المؤلمة التي يعيشها وطنها لبنان، وتلقيها الدعم من محبيها.

رسالة أمل وألم في عيد ميلادها

عبرت مايا دياب في رسالتها عن أملها الدائم مع حلول عيد ميلادها في أن تكون السنوات القادمة أفضل، لكنها أشارت إلى أن هذا العام يعتبر من أصعب الأعوام على الإطلاق بالنسبة لها، إذ قالت: "وطني وحبيبي تحت الدمار، فلن أكون بخير"، كلماتها حملت مشاعر عميقة لأوضاع لبنان الحالية وتمنياتها بأن ينعم ولو بقليل من السلام.

شكر وامتنان لجمهورها ومحبيها

اختتمت مايا رسالتها بتوجيه الشكر لكل من تذكرها في عيد ميلادها وأرسل لها كلمات محبة، مشيرة إلى أن جمهورها هو ما يعطي حياتها دفئًا ومعنى، وخصت بالشكر متابعيها الذين غمروها بحبهم، ووصفتهم بأنهم "من يجعلون كل يوم من أيامها مليئًا بالحب والحياة."

حفل ناجح في ضهور شوير

من الجدير بالذكر أن مايا دياب أحيت حفلًا غنائيًا كبيرًا في شهر يوليو الماضي ضمن فعاليات مهرجان ضهور شوير بير في لبنان. وقدمت خلاله باقة من أجمل أغانيها، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي حضر للاستمتاع بأدائها المميز.

حقيقة زواج مايا دياب في المستقبل

في سياق آخر، ردت مايا دياب على الشائعات التي انتشرت حول زواجها بعد ظهورها بطرحة زفاف في صورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال لقائها في برنامج "عرب وود"، نفت مايا وجود نية للزواج خلال العام الجاري، لكنها لم تستبعد اتخاذ هذا القرار في عام 2025 إذا شعرت بالحب مجددًا، مؤكدة أنها لا يمكن أن تعتزل الغرام وأنها ستسعى للزواج فور شعورها بالحب الحقيقي.