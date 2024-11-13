نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميرنا نور الدين تعيش حالة من النشاط الفني.. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش الفنانة ميرنا نور الدين حالة من النشاط الفني الواضح، حيث تنشغل بعدة أعمال جديدة بين مراحل التحضير وانتظار العرض في الفترة المقبلة، هذا النشاط المتزايد يعكس نجاحها المستمر ويؤكد مكانتها كواحدة من أبرز الفنانات على الساحة.

دور مميز أمام أحمد العوضي في رمضان

تشارك ميرنا نور الدين في بطولة مسلسل "فهد البطل" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، وتؤدي فيه دور سائقة "تروسيكل" تعيش قصة حب تجمعها بأحمد العوضي، الذي يلعب دور "فهد"، صنايعي الرخام الذي يمر بتحديات ومواقف صعبة في حياته، أبرزها دخوله السجن، وينتمي العمل للإطار الاجتماعي الشعبي ويعرض رحلة كفاح وأمل.

طاقم العمل والإنتاج

يتكون مسلسل "فهد البطل" من 30 حلقة ويضم نخبة من النجوم، منهم أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، لوسي، كارولين عزمي، صفاء الطوخي، حجاج عبدالعظيم، محمود البزاوي، ويارا السكري، العمل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام، وتنتجه شركة سينرجي، التي تسعى لتقديم تجربة درامية اجتماعية تجمع بين الإثارة والعاطفة.

دور جديد في مسلسل "تليجراف" مع أحمد فهمي

إضافة إلى مسلسلها مع العوضي، تستعد ميرنا أيضًا لتقديم دور جديد في مسلسل "تليجراف"، حيث تشارك في بطولته إلى جانب الفنان أحمد فهمي.

وينتمي المسلسل إلى فئة الدراما الاجتماعية التشويقية، ويتناول قصة مثيرة بأحداث مكثفة، العمل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد، ويشارك فيه مجموعة من الفنانين مثل إدوارد، أحمد الشامي، يوسف عثمان، وصفاء الطوخي.

انتظار عرض فيلم "في عز الضهر"

على صعيد السينما، انتهت ميرنا منذ عامين من تصوير فيلم "في عز الضهر" مع النجم المصري العالمي مينا مسعود، حيث تأخر الفيلم عرضه لأسباب لم يتم توضيحها، ويجسد مينا مسعود دور البطولة إلى جانب شيرين رضا، إيمان العاصي، محمود حجازي، وإخراج مرقس عادل.

نجاح لافت في رمضان 2024

حظيت ميرنا نور الدين بنجاح كبير في موسم دراما رمضان 2024، حيث شاركت في مسلسل "الحشاشين" إلى جانب كريم عبدالعزيز وجسدت شخصية "دنيا زاد"، زوجة حسن الصباح، في تجربة درامية تاريخية نالت استحسان الجمهور والنقاد.

المسلسل ضم نخبة من الممثلين مثل فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، سوزان نجم الدين، وأخرجه بيتر ميمي.