نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر عبدالمنعم يشرف على البروفات النهائية لحفل الخميس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو قام الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية ومخرج الحفل بالإشراف على البروفات النهائية لحفل الخميس المقبل وذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير قطاع الفنون الشعبية والإستعراضية ضمن خطة قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

يشارك في حفل الخميس فرقة رضا للفنون الشعبية والفرقة القومية ويقدمان إستعراضات الزار، المولد وخان الخليلي والحفل من إخراج الفنان تامر عبدالمنعم.

من ناحية أخرى يقوم بإحياء الفصل الثاني من الحفل الفنان الكبير إيهاب توفيق ويقدم مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه المحببة لدى الجمهور.

وكان قطاع الفنون الشعبية والإستعراضية قد نجح نجاحا كبيرا في الحفل الذي أقيم الشهر الماضي إحتفالا بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيد وأحياه الفنان القدير علي الحجار.

جدير بالذكر حضر البروفات النهائية للحفل فريق عمل قناة الحياة التي من المقرر أن تذيع الحفل على الهواء مباشرة.

علما بأن التذاكر الخاصة بالحفل متاحة عبر شباك تذاكر مسرح البالون

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