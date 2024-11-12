نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "قيمته أكتر من الدهب".. كزبرة يعبر عن سعادته بحصوله على "الدرع الذهبي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر الفنان أحمد بحر الشهير بـ “كزبرة” عن سعادته والاحتفال بحصوله على الدرع الذهبي من موقع الفيديوهات العالمي “اليوتيوب”، حيث صورته مع درع، مشيرًا أنه يسعى منذ 8 سنوات من أجل الحصول عليه.

ونشر كزبرةعبر حسابه على إنستجرام وعلق قائلًا: "بقالي 8 سنين بعافر على اليوتيوب وكان نفسي أوي يبقى معايا الدرع الدهبي، كنت متخيل ساعتها إنه دهب بجد والفلوس هتلعب معايا وممكن أقطعه وأعمل سلاسل وكده بس لما جه ومسكته لقيت قيمته أكتر بكتير من الدهب".

وتابع: "أفضل إحساس في الدنيا هو أنك تعافر وتنجح وتوصل لهدفك والسبب في ده بعد ربنا أنتوا يا أخواتي شكرا لدعمكم ليا وربنا يخليكوا ليا"

ومن جانب آخر، يستعد كزبرة لعرض فيلمه "الحريفة 2" تحت اسم الريمونتادا من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.

تفاصيل فيلم "الحريفة"



تدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى الانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية "مدرسة الأبطال بنين"، لتنقلب حياته بعد الانتقال إلى هذه المدرسة بسبب تدهور أوضاع والده المالية، وبعد مرور الوقت يتعرف على مجموعة من الشباب من جروب "الششتاوي"، وينضم إليهم وتبدأ رحلته في دوري الشوارع بعد طرده من الأكاديمية الخاصة بفريقه بسبب "سوء سلوكه"، ومع تتابع الأحداث يشارك ماجد رفقة هؤلاء الشباب في بطولة " الحريفة" والتي تكون جائزتها مليون جنيه، ويتولى مهام تدريب الفريق حينها الاستاذ "شلش".

أبطال فيلم “الحريفة”

يضم فيلم “الحريفة” نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة نور النبوي، في أولى بطولاته السينمائية، ونجم كرة القدم السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو كممثل لأول مرة، والنجم الصاعد أحمد غزي، ونور إيهاب، خالد الذهبي، سليم الترك ومغني الراب كزبرة في أولى تجاربه السينمائية، والفيلم من إخراج رؤوف السيد، تأليف إياد صالح وإنتاج شركة TVision.