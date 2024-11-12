صورة.. زينة تستغيث بسبب المصاريف

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أحمد جودة - القاهرة - استغاثت الفنانة زينة من كثر مصاريفها عبر ستوري على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

زينة تستغيث بسبب المصاريف

وكتبت زينة: “ أنا عمالة اصرف وابعزق في الفلوس على أساس إن العالم هينتهي، العالم لو منتهاش انا هتحبس مش بهزر”.

أحدث أعمال زينة

ومن ناحية أخرى تخوض زينه الماراثون الرمضاني القادم من خلال مسلسل "العتاولة 2”، ويشاركها في البطولة كل من أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة وفيفي عبده وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

كما تشارك زينة في بطولة فيلم "بنات الباشا"، بطولة كلا من: صابرين ناهد السباعي، ومريم الخشت، والعمل سيناريو وحوار محمد هشام عبية وإخراج ماندو العدل، انضمت إلى فريق عمل فيلم "الدشاش" أمام النجم محمد سعد، من إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج محمد رشيدي وبرودكشن، وتأليف جوزيف فوزي.

آخر أعمال زينة

وكان آخر أعمال زينة هو فيلم "الإسكندراني" للمخرج خالد يوسف والذى تشارك في بطولته إلى جانب أحمد العوضى، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، عصام السقا، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أسامة أنور عكاشة، تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فنى صبرى السماك مونتاج عمرو عاكف، كما شاركت زينة في موسم رمضان الماضي ببطولة مسلسل "العتاولة" إلى جانب: أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة ومي كساب وفريدة سيف النصر.