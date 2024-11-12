نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منى زكي تعلق على تكريمها من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة منى زكي عن سعادتها البالغة، على تكريمها من قبل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الـ 4، والتي من المقرر انطلاق فعالياتها خلال الفترة من 5 وحتى 14 ديسمبر المقبل، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت منى البوستر الخاص بتكريمها، وعلقت عليه، قائلة:" أود أن أعرب عن خالص امتناني لمجلس إدارة مهرجان البحر الأحمر لتقديرهم لرحلتي ومساهماتي في هذه الجائزة هذا يعني الكثير بالنسبة لي وأنا أتطلع بفارغ الصبر إلى المهرجان القادم".

منشور منى زكي



آخر أعمال منى زكى

وكان آخر أعمال منى زكى فيلم رحلة 404، وشاركها البطولة محمد ممدوح، محمد فراج، خالد الصاوي، شيرين رضا، محمد علاء، جيهان الشماشرجي، والفيلم من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة وإنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد.

قصة فيلم “رحلة 404”

وتدور أحداث فيلم رحلة 404 في إطار اجتماعي درامي تشويقي، ويتناول رحلة تخوضها منى زكي التي تقدم شخصية غادة من القاهرة إلى مكة، لأداء مناسك الحج مع والدها، حيث تقرر التوبة عن عملها بالماضي، ولكن قبل السفر بأسبوع تحدث مفاجأة تغير مجرى حياتها، وتصبح في حيرة من أمرها، إما أن تستكمل الرحلة وفي نيتها الخير أو تتجه إلى طريق آخر.