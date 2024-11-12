نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتفالًا بذكرى ميلاد «مارلين مونرو الشرق».. محطات في حياة هند رستم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين رجائي رمزي ومنة الشرقاوي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة هند رستم التي تركت بصمة لا تنسى في قلوب محبيها حتى لقبت بـ«مارلين مونرو الشرق» لما تمتعت به من جاذبية وحضور قوي في السينما المصرية، وذلك خلال تقرير تليفزيوني بعنوان «ذكرى ميلاد مارلين مونرو الشرق الفنانة هند رستم».

هند رستم

تفاصيل التقرير

وأفاد التقرير بأن هند رستم ولدت في 12 من نوفمبر عام 1931 في حي محرم بك بالإسكندرية، وكان والدها ضابط شرطة حرص على تعليمها تعليما متميزا، فألحقها بمدرسة فرنسية، وهناك بدأ شغفها بالفن حيث مارست الرقص والغناء والتمثيل في الحفلات المدرسية، وبدأت تحلم باليوم الذي تصبح فيه نجمة سينمائية.

مسيرة هند رستم الفنية

وأضاف أنه في بداية مسيرتها الفنية، التقت هند بالمخرج حسن رضا الذي تزوجت منه وأنجبت ابنتها الوحيدة بسنت، وعملت مع نخبة من كبار المخرجين منهم عاطف سالم وفطين عبدالوهاب وصلاح أبو سيف ويوسف شاهين وحسام الدين مصطفى».

وأشار إلى أن هند بدأت مشوارها الفني ككومبارس، وظهرت في بعض الأفلام بدور صامت أبرزها مشهدها في فيلم «غزل البنات»، إذ كانت تسير خلف الفنانة ليلى مراد، وأول أدوارها المتحدثة كانت في فيلم «الستات مبيعرفوش يكدبوا.