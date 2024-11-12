نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد داود ينشر كواليس فيلمه "الهوى سلطان" ويعلق:"بتحبوني أكتر ولا الكابتن رضا عبد العال" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر النجم أحمد داود على صفحات السوشيال ميديا الرسمية له صور من كواليس تصوير “الهوى سلطان”، وعلق عليها قائلًا: "بتحبوني أكثر ولا الكابتن رضا عبد العال"، وجاء ذلك بعد اقتراب إيرادات فيلم الهوى سلطان من تحقيق 10 مليون جنيهًا في أقل من أسبوع.

منشور أحمد داود

أبطال وصناع فيلم “الهوى سلطان”

يشارك في بطولة فيلم الهوى سلطان منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي. الفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة سي سينما لـ أحمد فهمي وهاني نجيب. تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي لايت، حيث يستعرض العلاقات والحب بين الأصدقاء. ويجسد أحمد داود دور مهندس يُدعى علي.

أعمال جمعت بين أحمد داود ومنة شلبي

فيلم الهوى سلطان هو العمل السينمائي الثاني الذي يجمع داود ومنة شلبي بعد تعاونهما في فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن، يأتي ذلك بعد تصدر فيلمه يوم 13 شباك التذاكر طوال فترة عرضه في السينمات، حيث حقق إيرادات تقترب من ٣٥ مليون جنيه مصري.

أحدث أعمال أحمد داود

وفي سياق آخر، انتهى أحمد داود من تصوير مسلسله الجديد “كل سنة مرة” مع المخرج يحيى إسماعيل، وذلك بعد النجاح الذي حققاه سويًا في مسلسل زينهم.

أبطال وصناع مسلسل “كل سنة مرة”

ويضم المسلسل عددًا كبيرًا من النجوم إلى جانب أحمد داود، منهم أحمد بدير، ومحمد محمود، وثراء جبيل، ومراد مكرم، وفرح يوسف. المسلسل من تأليف عبد الرحمن جاويش، وإخراج يحيى إسماعيل، وإنتاج شركة Yellow Tape.

كما يُحّضر أحمد داود لمسلسل من 15 حلقة في رمضان 2025 بالتعاون مع شركة أروما والمتحدة ومنصة Watch It.

ويُعتبر أحدث أعمال داود في الدراما التلفزيونية مسلسل زينهم، من إخراج يحيى إسماعيل، وتأليف محمد سليمان عبد الملك، وإنتاج شركة أروما ستوديوز للمنتج تامر مرتضى، ويشارك في بطولته إلى جانب داود، كل من كريم قاسم وسلمى أبو ضيف.