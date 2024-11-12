نجوى كرم تُشعل منصات التواصل الاجتماعي بأرقام ومشاهدات قياسية

القاهرة - محمد ابراهيم - شمس الأغنية العربية، الفنانة اللبنانية نجوى كرم، تواصل تألقها على منصات التواصل الاجتماعي، محققةً أرقامًا استثنائية ومشاهدات قياسية، حيث حظيت مقاطعها الأخيرة بانتشار واسع وتفاعل كبير عبر حساباتها الرسمية على إنستغرام X وتيك توك وفيسبوك.

وتشارك نجوى جمهورها بلقطات حصرية من كواليس برنامج "أراب غوت تالنت" ومشاهد من حضورها القوي ضمن لجنة التحكيم في الحلقات السابقة، مما ساهم في جذب المتابعين بشكل ملحوظ وتعزيز تفاعلهم المستمر مع كل محتوى جديد عبر مختلف المنصات.

نجوى كرم

"أراب غوت تالنت"

في سياق متصل، تستعد كرم للتوجه إلى الرياض في السعودية لتصوير الحلقات المباشرة من البرنامج، حيث يُتوقع أن يضيف حضورها المميز رونقًا خاصًا لعرض البرنامج الجماهيري الذي يحظى بمتابعة واسعة في الوطن العربي.

"حفلات جماهيرية"

كما تستعد نجوى برفقة فرقتها الموسيقية لإحياء عدد من الحفلات المنتظرة من جمهورها خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها الحفل المرتقب في "دبي أوبرا" في الإمارات يوم 29 ديسمبر 2024، بتنظيم "مومنتس إيفنتس".

وبهذا النشاط الفني المتواصل وإطلالتها المتألقة، تواصل نجوى كرم الحفاظ على مكانتها البارزة في الساحة الفنية العربية، مقدمةً لجمهورها محتوى مميزًا وأداءً راقيًا يعزز من شعبيتها ومكانتها الفنية.