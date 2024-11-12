قصور الثقافة تختتم فعالياتها بقرية ”المسين” بمحافظة البحيرة ضمن حياة كريمة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 01:39 مساءً - اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، فعاليات القافلة الثقافية والمسرح المتنقل بقرية "المسين" بمدينة الدلنجات، بمحافظة البحيرة، ضمن أنشطتها المقدمة بقرى "حياة كريمة"، في إطار برامج وزارة الثقافة.

استهلت فعاليات اليوم الختامي بمجموعة من الورش الفنية بمدرسة الشهيد عبد الفتاح الشناوي الابتدائية، قدمها فنانو ومدربو قصور الثقافة للطلاب منها ورشة تلوين مع الفنان هاني البغدادي، تعليم مبادئ الرسم مع محمد النجار، وورشة تصميم ميداليات بالريزن تدريب وائل شهاوي، هذا بالإضافة إلى ورش لتعليم أساسيات الكروشيه، إعادة تدوير، وتصميم ماسكات بالفوم جليتر.

القافلة نظمها إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة البحيرة، برئاسة محمد البسيوني، بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

وتواصلت الفعاليات بلقاء توعوي حول طرق ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، قدمه عثمان السراج، تلاه فقرة رسم على الوجه.

واختتمت الفعاليات بفقرة اكتشاف مواهب وتوزيع جوائز على الطلاب المتميزين تنفيذ وائل الشبكي.