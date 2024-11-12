لقاءات توعوية ومسابقات للمواهب ضمن أنشطة قصور الثقافة بمدارس دمياط

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 01:39 مساءً - ضمن برامج وزارة الثقافة المقدمة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، نظم فرع ثقافة دمياط، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، في سياق أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

وشهد قصر ثقافة دمياط المرحلة الأولى من مسابقة "سباق القمة"، والمعنية باكتشاف الموهوبين بالمدارس.

أقيمت المسابقة في مجالات الرسم، الإنشاد، العزف المنفرد، كتابة الشعر والقصة، والغناء، بمشاركة ٨ مدارس ثانوية، وبحضور أحمد شولح، مدير قصر ثقافة دمياط، وأعضاء لجنة التحكيم المكونة من ناهد سرحان، مدير التعليم الثانوي بالإدارة التعليمية، ميرڤت القطان، مدير الموهوبين، وإبراهيم سلامة، من إدارة التعليم الثانوي.

أسفرت تلك المرحلة عن فوز ٤ مدارس وهي: العسكرية، اللوزي، الشعراء، وعمر بن الخطاب.

من ناحية أخرى، وضمن الأنشطة المقامة بإقليم شرق الدلتا الثقافي، بإشراف الكاتب أحمد سامي خاطر، وفرع ثقافة دمياط، برئاسة د. فادي سلامة، شهدت مدرسة عبد المنعم رياض الإعدادية للبنين، لقاء توعويا بعنوان "الإدمان، مخاطره، والوقاية منه"، أداره د. أشرف غنام، مسئول الثقافة العامة، وناقش خلاله أيمن الأفندي، مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، مخاطر الإدمان والتدخين السلبي، مقدما عدة نصائح توعوية كي لا يقع الشباب فريسة لتلك المواد السامة.

وفي المدرسة الزخرفية أقيمت ورشة تصميم لوحات فنية عن الإدمان، تدريب الفنانات نورهان الطناحي، مروة فاروق، ودينا النجيري.

فيما استمرت أنشطة دوري المكتبات الذي تنظمه هيئة قصور الثقافة للأطفال في دورته الثانية، من خلال لقاءات أقيمت بمكتبات: ميت أبو غالب، ميت الخولي والبصارطة، وتضمنت مناقشة عدة موضوعات أهمها "جغرافية نهر النيل"، "حروب المياه والصراعات الإقليمية" و"ملوثات النهر"، وغيرها.