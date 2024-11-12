نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد التاجي يتصدر تريند "جوجل".. فما القصة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ازدادت عملية البحث عن الفنان محمد التاجي، بأكثر من ألف عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، مما أدى إلى تصدرها تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، وجاء ذلك بعد لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامجه "واحد من الناس" عبر شاشة قناة "الحياة"، والذي كشف من خلاله عن كثير من الأسرار المتعلقة بحياته الخاصة ومشواره الفني.

محمد التاجي

أبرز تصريحات محمد التاجي

قال الفنان محمد التاجي أنه بصحة جيدة، وأن الفنان عبد الوارث عسر هو جده ويفتخر بأنه جده ولكنه كان يرفض في البداية أن يقول أنه قريبه، وبعد نجاحه في مسلسل “البشاير “ علم أنه ممثل جيد، مضيفًا:” ذكرياتي كثيرة مع جدي الفنان عبد الوارث عثر وهو محب للحضارة المصرية والتاريخ المصري، واخدت منه احترام الذات واحترام مهنتي وأحيانًا العصبية”.

سبب خلاف محمد التاجي وأحمد السبكي

وقال "التاجي" عن خلافه مع المنتج أحمد السبكي:"اختلفت مع المنتج أحمد السبكي في فيلم "سواق الهانم "واتفقنا أن يكتب اسمي ضيف شرف ولم يحدث ذلك وتم ذكر اسمي في وسط المجاميع ورفعت قضية ضده، والراحل أحمد زكي هو من تحدث معي للمشاركة في الفيلم وكنت معجب بالفيلم وبمشهد خاص بداخله هو السبب في قبولي الدور، ولو عرض عليا السبكي حاليًا لا أرفض ومن المهم عندي ان يكون الدور جيد".



محمد التاجي يكشف سبب اعتذاره عن فيلم "النوم في العسل"

وأضاف "التاجي" عن اعتذاره عن فيلم "النوم في العسل"، قائلًا: "ان عادل امام زعل مني وصناع فيلم "النوم في العسل " بسبب رفضي المشاركة، والحقيقة كنت مشغول جدا في تصوير اكثر من فيلم وقتها وبسبب ضيق الوقت ورفضت".

محمد التاجي يتحدث عن فيلم "عمارة يعقوبيان"

أما عن فيلم عمارة يعقوبيان رفضت الشخصية وقلت وقتها أنا عندي بنات، وانا يهمني الدور وهذا حدث في مسلسل " لا" مع الاستاذ يحي العلني وشكرني علي دور في حلقة واحدة، وانا يهمني الدور قبل اي شئ ، وايضا كان لي مشاركة بفيلم "ديل السمكة " وكنت ضيف شرف.