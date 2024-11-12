بعد إجراؤه عملية جراحية.. شريف مدكور يكشف آخر تطورات حالته الصحية

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الإعلامي شريف مدكور عن آخر تطورات حالته الصحية، بعد إجراؤه عملية جراحية في العين، وطمأن جمهوره ومحبيه، كما وجه الشكر للأطباء الذين أشرفوا على تلك العملية ومتابعة حالته الصحية، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

منشور شريف مدكور

حيث نشر "مدكور" صورة له من داخل المستشفى، وعلق عليها قائلًا:" عملية مياه بيضاء الحمد لله".

منشور شريف مدكور

برنامج شريف مدكور



ويقدم الإعلامي شريف مدكور برنامج «شارع شريف»، وهو منصة تفاعلية تشهد تنوعًا كبيرًا في المواضيع المطروحة، بدءًا من القضايا الاجتماعية وصولًا إلى أحدث التطورات في عالم الفن والرياضة.



كما يستضيف البرنامج نخبة من الشخصيات المؤثرة ويطرح قضايا تهم الشارع المصري، مما جعله يحظى بشعبية واسعة بين مختلف شرائح المجتمع.