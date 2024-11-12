ورش وعروض فنية في احتفالات عيد الطفولة بثقافة الوادي الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 12:36 مساءً - ضمن برامج وزارة الثقافة المقدمة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، شهدت مدرسة بلاط الابتدائية احتفالية بمناسبة عيد الطفولة، في سياق فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

شهدت الفعاليات لقاء توعويا بعنوان "التغذية السليمة وعلاقتها بالنمو الصحي" تحدثت خلاله أماني سعد، مسئول التثقيف الصحي والتدريب بالإدارة الصحية، عن مكونات الغذاء الصحي المتوازن، والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم خاصة في فترة الطفولة، مقدمة مجموعة من النصائح للطلاب أهمها تقليل استخدام السكر والملح، والابتعاد عن تناول الوجبات السريعة.

وتواصلت الفعاليات المقامة بإقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة الوادي الجديد، برئاسة ابتسام عبد المريد، مع ورشة لتعليم الرسم على الفخار تدريب الفنانة سيد محمد.

واختتم اليوم بعرض فني لفريق كورال أطفال بيت ثقافة بلاط، تضمن باقة من الأغاني الوطنية منها "كل بلاد الدنيا جميلة"، "يا أغلى اسم في الوجود"، و"حلوة بلادي السمرا"، وغيرها من الأغنيات التي تفاعل معها الحضور بقيادة المايسترو خالد حماد.