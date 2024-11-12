نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قيمتها 10 آلاف دولار.. قنوات ART تقدم جائزة لأفضل فيلم بملتقى القاهرة السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك قنوات راديو وتلفزيون العرب ART ضمن الرعاة ل "ملتقى القاهرة السينمائي" في نسخته العاشرة، والتي تقام في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر الجاري ضمن فعاليات النسخة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي سيتم افتتاحه غدًا.



وتقدم قنوات ART جائزة قدرها 10 آلاف دولار لسيناريو أحد مشروعات الأفلام الروائية الطويلة -تحت التطوير- المشاركة في الملتقى.

سبب مشاركة ART في المهرجان

وتأتي مشاركة ART سنويًا في المهرجان، إيمانًا منها بأن دعم الأفلام الناشئة يتيح العديد من الفرص للمواهب الشابة في مصر والعالم العربي لتقديم أعمال سينمائية متميزة وقادرة على المنافسة وحصد العديد من الجوائز في المهرجانات العربية والعالمية.

فعاليات ملتقى القاهرة السينمائي

جدير بالذكر أن فعاليات ملتقى القاهرة السينمائي، تهدف إلى توفير فرصة حصول منتجي ومخرجي مشروعات الأفلام على توسيع علاقاتهم وإقامة اجتماعات مع محترفي صناعة السينما من أجل تطوير مشروعاتهم، ثم تقديمها أمام لجنة تحكيم وإمكانية الفوز بجوائز مالية تساهم في استكمال صناعة أفلامهم وخروجها للنور.