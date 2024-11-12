نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد التاجي: اختلفت مع المنتج أحمد السبكي بسبب فيلم "سواق الهانم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان محمد التاجي أن مسلسل “أبو العروسة “كان من المفترض أن يشارك به وذهب الدور قبل التصوير إلى الفنان أحمد صيام، مضيفًا:”لم أقل شئ عن هذا الأمر، ولكن أحمد صيام كدبني وهذا خطأ لإنه بالفعل تم استبعادي وأخذ الدور أحمد صيام”.

وأضاف خلال حلوله ضيفًا ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي د. عمرو الليثي:" أنا مش كذاب والتقيت به بعد ذلك وتحدثنا في هذا الأمر، كما حدث أنني كنت مشارك في مسلسل ما وكنت وقتها في سيناء وشرم الشيخ وفور رجوعي كان المنتج بيفاصل معايا في الأجر وغضبت بشدة وأصيبت باكتئاب وفكرت وقتها في الاعتزال، وجاء لي إحساس إننا مثل خيل الحكومة لما بنكبر بيربونا بالنار".



وقال محمد التاجي أنه اختلفتد مع المنتج أحمد السبكي في فيلم "سواق الهانم"، مضيفًا: "اتفقنا إن يكتب اسمي ضيف شرف ولم يحدث ذلك وتم ذكر اسمي في وسط المجاميع ورفعت قضية ضده، والراحل أحمد زكي هو من تحدث معي للمشاركة في الفيلم وكنت معجب بالفيلم وبمشهد خاص بداخله هو السبب في قبولي الدور، ولو عرض عليا السبكي حاليًا لا ارفض ومن المهم عندي أن يكون الدور جيد".

محمد التاجي يشيد بهؤلاء الفنانين

وعلى جانب آخر أشار الفنان محمد التاجي أنه من الجيل الجديد من الفنانيين دينا الشربيني ممثلة موهوبة ويتمنى أن يمثل معاها وأيضًا محمود حافظ وخالد كمال.