نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدى الإتربي تتصدر تريند "جوجل".. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة هدى الإتربي تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك بسبب إطلالتها الملفتة في أحدث ظهور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت هدى مجموعة من الصور الجديدة لها، في هوليوود، بولاية لوس أنجلوس الأمريكية، ونالت الصورة على اعجاب كثير من جمهورها ومتابعيها.

منشور هدى الإتربي

آخر أعمال هدى الإتربي

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة هدى الإتربي الفنية، هو مشاركتها في مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

أبطال وصناع مسلسل "العتاولة "

وشارك في مسلسل "العتاولة" عدد كبير من الفنانين أبرزهم: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، صلاح عبدالله، مي كساب، هدى الإتربي، فريدة سيف النصر، ميمي جمال، مؤمن نور، أحمد كشك، مصطفى أبو سريع، محمد التاجي وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه وكان يحتل ترند منصة السوشيال ميديا.